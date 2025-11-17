100 Jahre nach der Geburt des ersten Bentley Super Sports kehrt die Bezeichnung zurück. Frisch erstarkt, abgespeckt und des Allradantriebs beraubt, dürften die 500 Fahrzeuge schneller denn je verkauft sein.

1/14 Soeben hat Bentley das vierte Supersports-Modell in der 100-jährigen Markengeschichte enthüllt. Foto: Bentley

Darum gehts Bentley präsentiert exklusive Sonderedition des Continental GT als Supersports-Modell

Aerodynamische Verbesserungen und Sportausstattung für leistungsstarke Fahrperformance

666 PS starker V8-Motor ohne Hybridisierung, Beschleunigung auf 100 km/h in 3,7 Sekunden

Lorenzo Fulvi und Patrick Solberg

Da der elektrische Crossover weiterhin noch etwas auf sich warten lässt, sollen exklusive Sondereditionen die Bentley-Kundschaft bei Laune halten. Das könnte mit dem erst vierten Supersports-Modell in der über 100-jährigen Bentley-Geschichte gelingen.

Der neue Supersports, in einer Auflage von 500 Fahrzeugen angeboten, basiert auf dem Continental GT. Für eine sportliche Optik und ebensolches Fahren sorgen neben dem Leergewicht von weniger als zwei Tonnen auch Details wie eine aerodynamischere Front, Seitenschweller, Kotflügelklingen, Karbondach oder ein Heckdiffusor mit feststehendem Heckflügel. Dieser soll den Anpressdruck um 300 Kilogramm erhöhen. Im Innenraum bietet der Supersports zwei stark konturierte Sportsitze, während die Rücksitze durch eine Schale aus Karbonfaser und Leder ersetzt wurden.

V8 minus Hybridisierung

Antriebsseitig erhält der neue Supersports, anders als der Continental GT, den Vier-Liter-V8 ohne Elektromodul mit einem Leistungsnachschlag auf 666 PS (490 kW) und 800 Nm Drehmoment. Dabei wird die üppige Motorleistung Bentley-untypisch allein an die Hinterräder abgegeben. Für zusätzliche Exklusivität sorgen unter anderem Karbon-Keramik-Bremsen, 22-Zoll-Leichtmetall-Schmiederäder – auf Wunsch mit Pirelli-Trofeo-RS-Reifen – und eine Titan-Abgasanlage für den imposanten Klang.

Offiziell bestätigte Beschleunigungswerte gibts noch keine. Doch dürfte der Supersports in rund 3,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100 spurten und eine Spitze von 310 km/h erreichen. Zudem soll er bis zu 30 Prozent höhere Kurventempi erlauben. Möglich wird dies durch ein elektronisches Sperrdifferential, Torque Vectoring und eine neue Abstimmung der Lenkung, des Fahrwerks, der Traktionskontrolle und des ESP.

Bestellen kann man das limitierte Bentley-Modell ab Anfang 2026, die Auslieferungen sind für Ende 2026 geplant. Die Preise hält Bentley noch geheim. Da der Continental GT ab rund 325’000 Franken startet, könnte der exklusive Supersports nochmals mindestens 100’000 Franken mehr kosten.