Das Warten hat ein Ende: Die Schweizer Töffwelt hat nach einem Jahr Pause wieder eine Publikums-Fachmesse. Vom 20. bis 22. Februar findet in der StageOne und der Halle 550 in Zürich-Oerlikon die 1. Moto-Zürich statt.

Darum gehts 1. Moto-Zürich findet vom 20. bis 22. Februar 2026 in Zürich-Oerlikon statt

Schweizer Premiere: Ducati Monster und Stunts vom 15-jährigen Noel Rauber

85 Aussteller auf über 10'000 Quadratmetern zeigen in der StageOne und der Halle 550 ihre Neuheiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Darauf werden sich viele Töfffreunde in der Schweiz freuen: Die Motorradsaison 2026 startet wieder mit einer Publikums-Fachmesse – der 1. Moto-Zürich. Für drei Tage – von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Februar 2026 – wird Zürich-Oerlikon erneut zum Treffpunkt der Schweizer Motorradwelt.

Hinter dem Projekt steht kein Geringerer als der frühere, erfolgreiche Messeleiter der Swiss Moto, Yves Vollenweider (53). «Nach dem Aus der Swiss Moto und der nachfolgenden Ausstellung in Bern brauchte die Schweiz wieder einen Ort, wo die Töffwelt zusammenkommt. Deshalb haben wir die erste Moto-Zürich ins Leben gerufen», erklärt er.

Natürlich drängt sich ein Vergleich mit der früheren nationalen Zweiradmesse Swiss Moto auf. Doch Vollenweider winkt ab. «Die Moto-Zürich findet zwar auch in Oerlikon statt, aber nicht mehr in der Messe Zürich, sondern kleiner in den urban-industriellen Locations StageOne und Halle 550 direkt beim Bahnhof Zürich-Oerlikon.»

Neuheiten, Action und Talks unter einem Dach

Dennoch ist es dem umtriebigen Messeleiter gelungen, eine hochkarätige Ausstellung zu organisieren. Mit 85 Ausstellern sind auf den über 10’000 Quadratmetern Ausstellungs- und Eventfläche alle relevanten Marken aus der Töffbranche unter einem Dach vertreten. Und ähnlich wie einst an der Swiss Moto erwarten das Publikum nicht nur alle Töffneuheiten der Saison 2026 – unter anderem mit der neuen Ducati Monster als Schweizer Premiere, sondern es wird auch viel Action geboten.

So tritt in der eigens geschaffenen Action-Zone neben Stuntpilot Michi auch der jüngste Streetbike-Freestyle-Pilot Europas auf. Der erst 15-jährige Schweizer Noel Rauber wird das Zürcher Messepublikum mit atemberaubend akrobatischen Einlagen begeistern. In der Live-Arena finden laufend Talks, Interviews und Präsentationen von Rennfahrern, Zweirad-Abenteurern und weiteren Persönlichkeiten statt. Den Höhepunkt markiert am Samstagabend ab 22 Uhr die offizielle Moto-Zürich-Saisonstart-Party.

Alles Wissenswerte zur 1. Moto-Zürich auf einen Blick Name: Moto-Zürich

Ort: StageOne und Halle 550, Elias-Canetti-Str. 146, 8050 Zürich-Oerlikon → direkt beim Bahnhof.

Öffnungszeiten: Freitag, 20. Februar, 12 bis 22 Uhr; Samstag, 21. Februar, 9 bis 22 Uhr; Sonntag, 22. Februar, 9 bis 18 Uhr.

Tickets: Sind am besten über den Vorverkauf (www.motozuerich.ch) zu beziehen.

Preise: Erwachsene 25 Franken; Jugendliche (13–16 Jahre), Studenten und AHV 15 Franken; 3-Tages-Pass 49 Franken; Kinder bis 12 Jahre sind in Begleitung eines Elternteils gratis.

Saisonstart-Party: Samstag, 21. Februar ab 22 Uhr: Das Moto-Zürich-Ticket gilt auch für die Party (Zutritt: ab 18 Jahren).

Aufgrund der begrenzten Besucherkapazitäten und um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, Tickets bereits im Voraus unter www.motozuerich.ch zu beziehen. «Um den Besucherandrang optimal zu verteilen, arbeiten wir mit Anreise-Zeitfenstern. So ist der Zutritt zum gewünschten Besuchstag auch für jeden garantiert möglich», erklärt Messeorganisator Yves Vollenweider.



