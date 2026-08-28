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Erwin Lämmler und sein Töff
«Ich kenne die Maschine in- und auswendig»

Erwin Lämmler baut seit 1959 an seinem Töff – und ist damit auch noch immer unterwegs.
Publiziert: vor 18 Minuten
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