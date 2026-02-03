Der deutsche ADAC testete das Kofferraumvolumen von 290 Fahrzeugen. Stimmen die Angaben der Hersteller? Und welches Auto bietet am meisten Platz für Koffer und Kinderwagen?

Darum gehts ADAC testete Kofferraumvolumen von 290 Autos mit einheitlicher Methode

Mercedes GLC zeigt 250 Liter Differenz zwischen Herstellerangabe und ADAC-Wert

Topmodelle: Hyundai Ioniq 9 bietet 770 Liter Stauraum, Kia EV9 760 Liter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein grosser Kofferraum ist für Familien besonders auf Ferienreisen praktisch. Die Hersteller stellen deshalb das Kofferraumvolumen gern ins Schaufenster. Doch die Angaben in den Prospekten sind nicht verbindlich – und haben mit der Realität oft wenig zu tun.

Der deutsche Automobilclub ADAC überprüft aus diesem Grund die Angaben mit einem einheitlichen Test. Die Tester füllten die Kofferräume von bisher 290 Modellen bis zur Abdeckung oder der Unterkante der hinteren Fenster mit Schaumstoffquadern. So lässt sich das Volumen leicht ausrechnen.

SUVs bieten am meisten Platz

Resultat: Nur bei den günstigen Modellen machen die Automarken meistens realistische Angaben zum Kofferraumvolumen. Bei grösseren Fahrzeugen im eher höherpreisigen Segment gibt es hingegen teils gewaltige Unterschiede. Auffällig ist etwa der Mercedes GLC, bei dem die Differenz zwischen ADAC-Messwert (370 Liter) und Herstellerangabe (620 Liter) 250 Liter beträgt.

Und welche Autos bieten nun tatsächlich am meisten Stauraum? Besonders stark schneiden einige SUVs ab. Der riesige Stromer Hyundai Ioniq 9 hat mit 770 Litern das grösste Kofferraumvolumen, knapp vor dem Kia EV9 mit 760 Litern und dem Skoda Kodiaq mit 655 Litern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Belädt man das Auto bis unters Dach – wie es in den Ferien oft nötig ist – dann schiebt sich der Kia mit einem Volumen von 2250 Litern vor den Hyundai mit 2120 Litern.

Skoda und VW haben die grössten Kombis

Auch einige Kombis bieten mehr als genug Platz. Hier schwingen der Skoda Superb Combi und der VW Passat Variant mit jeweils 575 Litern obenaus. Es folgen das T-Modell der Mercedes-Benz E-Klasse und der Opel Astra Sports Tourer mit 505 Litern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sogenannte Hochdachkombis haben zum Teil ebenfalls sehr viel Stauraum. Den VW Caddy massen die ADAC-Tester auf 635 Liter und den Ford Tourneo Courier auf 565 Liter.

Bei Vans und Limousinen ist die Auswahl an Fahrzeugen mit grossem Kofferraum hingegen kleiner. Erwähnenswert sind etwa der Van VW Touran mit 485 Litern oder die Limousine Skoda Superb mit 560 Litern, die ihre jeweilige Kategorie anführen.

Passt ein Kinderwagen ins Auto?

Wenn dir das Kofferraumvolumen wichtig ist, dann solltest du dich also nur bedingt auf die Herstellerangaben verlassen. Die Messmethoden sind von Firma zu Firma unterschiedlich. Einige Hersteller rechnen gar die Ersatzradmulde unter dem Kofferraumboden zum Kofferraumvolumen hinzu.

Einen guten Überblick gibt es hingegen beim ADAC. Ausserdem solltest du bei der Probefahrt ausprobieren, ob beispielsweise ein Kinderwagen in den Kofferraum passt.