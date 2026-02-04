Mini feierte 2025 ein starkes Jahr mit guten Verkaufszahlen und grossem Plus. Damit die BMW-Tochter auch dieses Jahr weiter auf der Erfolgswelle reitet, spendiert Mini dem SUV Countryman E ein Batterie-Update mit neu über 500 Kilometer Reichweite.

Darum gehts Mini überarbeitet den Countryman und spendiert der E-Version mehr Reichweite

Neu stromert die Basisversion bestenfalls über 500 Kilometer weit

Der Countryman E steht ab März ab 40'190 Franken bei den Händlern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Das Geschäftsjahr 2025 verlief bei vielen Autoherstellern alles andere als rund. Bei der britischen Kultmarke Mini hingegen darf man sich über ein äusserst positives Jahr freuen. Insgesamt wurden weltweit knapp 290’000 Autos verkauft – ein Plus von 17,7 Prozent gegenüber 2024. Damit trug Mini massgeblich dazu bei, dass Mutterkonzern BMW keine roten Zahlen schrieb und immerhin ein Wachstum von 0,5 Prozent erzielte.

Um diesen positiven Trend fortzusetzen, spendiert Mini dem 2024 eingeführten E-SUV Countryman E eine Auffrischung. Denn Minis Elektromodelle finden immer mehr Anklang bei den Kunden: Jeder dritte neue Mini war letztes Jahr ein Stromer. Grösste Neuerung: Der Countryman E erhält ein neues Akkupaket und damit auch mehr Reichweite.

Mehr als 500 Kilometer

Und das war auch nötig, denn bisher lag die Normreichweite mit rund 460 Kilometern hinter so manchem (günstigeren) Wettbewerber. Ein paar technische Tüfteleien, ein verbessertes Radlager und eine minim grössere Akkukapazität von 66,5 kWh sorgen für einen Reichweitenzuwachs von exakt 41 Kilometern, womit der Countryman – zumindest in der Basisversion – neu die 500-Kilometer-Marke knackt. Ansonsten bleibt beim 204 PS (150 kW) und 250 Nm starken Elektro-Crossover alles beim Alten.

Die gleichen Modifikationen bekommt auch die leistungsstärkere Allradversion Mini Countryman SE All4, die unverändert 313 PS (230 kW) und 494 Nm leistet. Hier sorgen die Detailveränderungen dafür, dass die Normreichweite von 432 auf 467 Kilometer steigt. Kein Upgrade gibts leider bei der Ladeleistung, die am Schnelllader unverändert bei maximal 130 kW liegt. Damit dauert der Ladevorgang von 10 bis 80 Prozent knapp unter 30 Minuten. Der überarbeitete Countryman E steht ab März bei den Händlern und geht ab 40'190 Franken los. Für den Allradler werden mindestens 43'190 Franken fällig.