Kaum ein Auto wurde so lange und so oft gebaut wie der legendäre VW Käfer. Doch obs für eine Topplatzierung unter den am längsten gebauten Autos aller Zeiten reicht? Unsere Rangliste gibt Antworten.

Er läuft und läuft und läuft. Der Slogan aus einem Reklamevideo des legendären VW-Käfers ist heute noch vielen Autofans bekannt. Als der Werbespot 1968 ausgestrahlt wurde, hatte der Wolfsburger Klassiker schon knackige 30 Produktionsjahre auf dem Blechbuckel. Insgesamt lief der Käfer sage und schreibe 65 Jahre vom Band – doch reicht das für den ersten Platz der am längsten gebauten Autos aller Zeiten? Unsere Rangliste gibt Aufschluss:

9 Classic Mini Cooper – 41 Jahre

Der vom britischen Ingenieur Sir Alec Issigonis (1906–1988) entworfene originale Mini Cooper (ursprünglich Austin Mini) reiht sich als Neunter in die Rangliste der automobilen Dauerläufer ein – der kleine Flitzer rollte von 1959 bis 2000 vom Band. Die Kombination aus Frontantrieb mit quer eingebautem Vierzylindermotor war wegweisend für den Autobau und wurde vielfach kopiert. Durch die Konstruktion schaffte es Issigonis bei sehr kompakten Abmessungen überraschend viel Platz in der Fahrgastzelle zu kreieren. Im Jahr 2000 feierte der Nachfolger des legendären Mini unter Federführung von BMW seinen Einstand.

8 Citroën 2CV – 42 Jahre

Wir bleiben in Europa: Der weltberühmte Citroën 2CV, im deutschsprachigen Raum gerne als Ente bezeichnet, wurde von 1948 bis 1990 produziert – die Entwicklung des französischen Klassikers hatte allerdings schon Mitte der 1930er Jahre begonnen. Der Auftrag des legendären Citroën-Chefs Pierre-Jules Boulanger (1885–1950) damals: «Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur drei Liter Benzin auf 100 km verbraucht.» Das Resultat begeisterte Generationen von Autofahrern.

7 Mercedes G-Klasse – 45 Jahre

Foto: Daimler AG

Natürlich darf auch die Autonation Deutschland in dieser Rangliste nicht fehlen. Die Mercedes G-Klasse gilt als Urmeter moderner Geländewagen und wird seit 1979 ohne Unterbruch gefertigt. Heute ist der kantige Kraxler zumeist ein Mobil der Schönen und Reichen – entwickelt wurde die G-Klasse Mitte der 1970er-Jahre von Daimlers Nutzfahrzeug-Abteilung gemeinsam mit Steyr-Daimler-Puch allerdings für den Einsatz in Armee und Forst. Die Geländegängigkeit mit Sperren und Untersetzungsgetriebe zeugen bis heute vom ursprünglichen Einsatzzweck des Fahrzeugs.

6 Lada Niva – 47 Jahre

Es folgt ein weiteres Fahrzeug fürs Grobe: Der Lada Niva rollt bereits seit 1977 in der gigantischen Fabrik im russischen Togliatti (benannt nach dem einstigen italienischen Kommunisten-Führer Palmiro Togliatti, 1893–1964) vom Band. Der vom russischen Autobauer AwtoWAS produzierte Geländewagen hatte wegen seiner unverfälschten Robustheit auch in Europa viele Fans – seit 2020 ist die Einfuhr aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verboten. Zu einem schlechten Auto macht dies den Niva aber nicht: Die Technik ist rustikal, ehrlich und damit auch einfach zu reparieren. Vor allem Förster lieben den unkaputtbaren Russen.

5 Hindustan Ambassador – 56 Jahre

Wer schon einmal Ferien in Indien gemacht hat, nahm mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits auf der Rückbank des Hindustan Ambassador Platz. Die in Europa weitgehend unbekannte Limousine basiert auf der Technik des in Grossbritannien entwickelten Morris Oxford Series III und wurde vom indischen Hersteller Hindustan von 1958 bis 2014 gebaut. Bis heute wird der Ambassador auf Indiens Strassen als Taxi genutzt. Übrigens hat sich inzwischen Peugeot die Rechte an der Automarke gesichert – vielleicht kommt es ja zu einem Comeback.

4 VW Käfer – 65 Jahre

In der Rangliste der automobilen Dauerläufer rollt der anfangs erwähnte VW Käfer mit 65 Produktionsjahren überraschenderweise nur auf Rang vier. Zwischen 1938 und 2004 lief er weltweit mehr als 21,5 Millionen Mal vom Band und ist bis heute auf Rang sechs der meistverkauften Autos der Welt (hier gehts zur Rangliste der meistverkauften Autos der Geschichte). Der Käfer, für viele bis heute das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit, wurde allerdings noch bis 2019 in Brasilien weiterproduziert. Inoffiziell kommt der Käfer somit gar auf 81 Dienstjahre und 23 Millionen verkaufte Exemplare.

3 Lotus Seven – 67 Jahre

Foto: Malcolm Griffiths

Auf Rang drei folgt der seit 1957 bis heute nur 2556 Mal gefertigte Lotus Seven. Seit 1973 wird der puristische Zweisitzer allerdings nicht mehr von der mittlerweile nach China verkauften Sportschmiede Lotus gebaut, sondern vom britischen Traditionshersteller Caterham. Der für Clubrennen konzipierte Seven folgt immer noch den Prinzipien des legendären Lotus-Gründers Colin Chapman (1928–1982): Leicht sowie kompakt muss ein Rennwagen sein. Das Konzept versucht Caterham jetzt auch ins Elektrozeitalter zu übertragen: Im Juli 2023 wurde der rein elektrische EV Seven im britischen Goodwood präsentiert – 2026 soll er auf den Markt kommen.

2 Land Rover Defender – 68 Jahre

Auf Platz zwei heisst es: «It’s never over in a Rover». Die Silbermedaille mit einer Produktionszeit von 1948 bis 2016 holt sich dabei nicht der edle Range Rover, sondern sein rustikales Gegenstück Land Rover Defender. Interessanterweise blieb die Produktionsstätte der Fabrik im britischen Solihull während der ganzen Bauzeit immer die gleiche. Auch verwässerten die während der Jahre eingeführten technischen Verbesserungen nicht den rustikalen Charakter des Briten. 2019 stellte Land Rover den Nachfolger des Gelände-Urgesteins vor.

1 Morgan 4/4 – 83 Jahre

Eine echte Überraschung gibts auf Platz eins, auf der ebenfalls ein Vertreter des Vereinigten Königreichs thront. Mit einem unglaublichen Produktionszeitraum von 1936 bis 2019 hält der Morgan 4/4 den Rekord des am längsten durchgehend produzierten Automodells der Welt. Der klassische Roadster, dessen Ziffernfolge im Namen nichts anderes bedeutet, als dass das Auto vier Räder und einen Motor mit vier Zylindern hat, wurde 2020 durch den Nachfolger Plus Four ersetzt. Die sehr leichten und PS-starken Fahrzeuge von Morgan geniessen in der Fangemeinde Kultstatus – pro Jahr werden rund 1000 Fahrzeuge gefertigt.