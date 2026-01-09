Gute Nachrichten für Schweizer Automobilisten: 2026 sinken die Kilometerkosten um 2 Rappen. Vor allem die geringeren Kosten für Benzin und Strom schenken ein.

Darum gehts Autofahren in der Schweiz wird 2026 günstiger durch sinkende Energiepreise

Benzinpreise fielen um 13 Rappen pro Liter, Strompreise um 9 Prozent

Kilometerkosten sanken auf 74 Rappen, 2 Rappen weniger als 2025

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein eigenes Auto bedeutet Freiheit. Und diese Freiheit ist im Jahr 2026 etwas preisgünstiger geworden. Nach Berechnungen des TCS sinken die Kilometerkosten für Personenwagen in der Schweiz auf 74 Rappen pro Kilometer.

Das sind 2 Rappen weniger als im Vorjahr. Hochgerechnet auf 15'000 Kilometer bleiben damit 300 Franken mehr im Portemonnaie. Diese Entwicklung sei hauptsächlich auf den Rückgang der Energiepreise zurückzuführen, so der TCS.

Benzin um 13 Rappen billiger

Die Treibstoffpreise sind um etwa 7 Prozent gesunken, während die Strompreise im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent zurückgegangen sind. Der wachsende Anteil von E-Autos trägt also ebenfalls zu geringeren durchschnittlichen Kilometerkosten bei.

Der durchschnittliche Benzinpreis sank auf 1.71 Franken pro Liter (Bleifrei 95) gegenüber 1.84 Franken im Vorjahr. Der Strompreis sank um 9 Prozent auf 28 Rappen pro Kilowattstunde.

Deutlich gestiegen sind hingegen die Kaskoprämien, und zwar um 14 Prozent. Auch der Preis eines Musterautos lag laut der Berechnung höher – und zwar bei 45'000 Franken statt 44'400 Franken im Vorjahr.

Variable Kosten sanken stärker

Der TCS schlüsselt die Kosten in Fixkosten und variable Kosten auf. Die Fixkosten enthalten alle festen Kosten wie Abschreibung, Verkehrssteuer, Versicherungen, Kosten für Parkplatz oder Garage und Fahrzeugpflege. Sie sanken von jährlich 7077 Franken auf 6977 Franken.

Stärker ist der Preisrückgang bei den variablen Kosten. Dazu gehören Wertminderung, Treibstoffkosten, Reifenverbrauch und Reparaturen. Diese betragen im Jahr 2026 4135 Franken statt 4315 Franken im Vorjahr.

Für die Autofahrenden in der Schweiz dürfte der tiefere Kilometerpreis eine willkommene Erleichterung sein. Allerdings waren die Kosten 2025 im Vergleich zu 2024 noch um 4 Rappen gestiegen.