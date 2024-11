1/10 Wir treffen die Auto-Zürich-Chefs Ines Nägeli und Karl Bieri auf der obersten Etage des Messe-Parkhauses in Zürich-Oerlikon. Foto: Joseph Khakshouri

Auf einen Blick Auto Zürich nach dem Aus des Genfer Autosalons grösste Auto-Publikumsmesse der Schweiz

Wachsendes Interesse von exklusiven Herstellern an der Auto Zürich

Seit 1987 kaum Preiserhöhung pro Quadratmeter Ausstellungsfläche

Raoul Schwinnen (Text), Joseph Khakshouri (Fotos)

Nicht ganz zufällig wählen wir für unser Treffen mit den Auto-Zürich-Verantwortlichen Karl Bieri (74) und Ines Nägeli (57) die oberste Etage des Messe-Parkhauses in Zürich-Oerlikon. Ab 2025 wird es die grössten Auto- und Töffmessen der Schweiz, den Autosalon Genf und das Motofestival in Bern (früher Swissmoto in Zürich) nicht mehr geben. So ist die vor 37 Jahren als lokale Händlermesse in Zürich Oerlikon gestartete Auto Zürich zur wichtigsten und grössten Automesse unseres Landes aufgestiegen.

In Genf und Bern sehen die Organisatoren mangelndes Interesse der Hersteller als Todesursache ihrer Messen. Derweil ist die Auto Zürich auch in diesem Jahr bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht. Da möchten wir von Karl Bieri und Ines Nägeli natürlich wissen, was sie besser machen als die Kollegen? Karl Bieri schmunzelt und antwortet: «Wir machen es nicht unbedingt besser, aber – vor allem mit Blick auf Genf – anders.» Und vielleicht konsequenter: «Während in Genf in den letzten Jahren die Inszenierung der jeweiligen Marken im Vordergrund stand, ist die Auto Zürich seit jeher eine reine Verkaufsmesse. Wir verstehen uns in erster Linie als Plattform für die jeweiligen Handelspartner und haben unser Konzept immer diszipliniert und konsequent auf deren Bedürfnisse ausgerichtet.» Ines Nägeli nennt ein Beispiel: «Der Preis pro Quadratmeter im Neuwagenbereich der Auto Zürich hat sich seit der Gründung 1987 nur marginal nach oben verändert.» So kostet heute die Fläche in Zürich nur einen Bruchteil dessen, was die Aussteller in Genf zuletzt investieren mussten.

Profitiert die Auto Zürich vom Aus des Genfer Salons? «Die morgen eröffnende Auto Zürich nicht. Natürlich bedauern wir das Ende der Ausstellung in Genf», sagt Ines Nägeli. Und Karl Bieri ergänzt: «Wir spüren aber ein wachsendes Interesse vor allem von kleineren, meist sehr exklusiven Herstellern, die nun nach neuen Möglichkeiten suchen, Kunden und Interessenten in der Schweiz für sich zu begeistern.»

Weil die Auto Zürich längst an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, wurde nochmals ins Messebaukonzept investiert, um die vorhandenen Flächen noch effizienter zu nutzen und mehr Raum für Zweiräder zu schaffen. Und so wird den Besucherinnen und Besuchern der Auto Zürich 2024 ab morgen bereits ein deutlich erweiterter Ausstellungsbereich für Motorräder geboten.

Zum Schluss die Frage an Karl Bieri: Wie lange möchte er die Auto Zürich noch weiter mitverantworten? Weshalb liegt er nicht schon längst irgendwo im Liegestuhl am Meer und geniesst in aller Ruhe den Lebensabend? Bieris Antwort: «Kein Liegestuhl an einem noch so schönen Strand kann mir das gute Gefühl geben, das ich nach wie vor bei meiner Arbeit rund um die Auto Zürich empfinde.»