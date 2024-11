Während die Hallen 1 bis 6 mit neuen und alten automobilen Schönheiten auftrumpfen, bieten die Aussteller in Halle 7 Gadgets, Zubehör und sogar Motorräder an. Wir zeigen, welche Highlights dich unter dem Dach der Auto Zürich erwarten.

Wie jedes Jahr tummeln sich nebst den Autoausstellern auch diverse Zubehör- und Tuninganbieter in der Halle 7 der Auto Zürich. Foto: Lorenzo Fulvi

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Autotuning

1/2 MTM Schweiz zeigt den RS6 GT EVO auf Audi-Basis mit 1001 PS. Foto: Dario Fontana

Wie schon in den vergangenen Jahren kommen auch die Tuningfans auf ihre Kosten: So präsentiert Edeltuner MTM-Schweiz unter anderem den RS6 GT EVO auf Audi-Basis. Beim Umbau wurde nicht nur der Motor auf satte 1001 PS aufgepumpt, sondern auch der Karosserie rundum mehr Rasanz verliehen – natürlich voll tauglich für den Strassenverkehr. Weitere Highlights sind die Felgen von Titan Forged oder die Carex Autozubehör AG, die unter anderem Tuning-Zubehör der Marken Sparco und H&R an die Messe bringen. Dazu zeigt die Garage Schmid AG aus Reinach BL den frisch lancierten Toyota GR Yaris in einer veredelten Version.

Motorräder

1/8 An der Auto Zürich werden Töffs wie die BMW R12 NineT «Baby Bell» ... Foto: VTR Motorrad

Die Töff-Aussteller trumpfen in diesem Jahr noch grösser auf als in den vergangenen Jahren. So können Töff-Fans diverse BMW-Modelle von Müller & Jussel AG oder Custom-Bikes wie die BMW R12 NineT «Baby Bell» oder die BMW F900 GS «Fast as F**k» der VTR Motorrad AG bestaunen. Dazu wird die Boller Group GmbH diverse Honda-Töffs an die Messe bringen, wie die CB750 Hornet oder die CRF1100 Africa Twin. Ebenfalls auf Adventure-Motorräder von Honda setzt die Buchegg Motos AG – beispielsweise mit der XL 750 Transalp oder dem Enduro-Töff CRF250RX.

Weniger abenteuerlustig, aber dennoch legendär: Roller der italienischen Traditionsmarke Vespa – wie die Primavera 125 Tech oder die GTS 300 Supersport – die das 2-Rad-Center Boller präsentiert. Dazu werden Modelle von Royal Enfield auf den Stand gerollt – zum Beispiel die Himalayan 452 oder die brandneue Guerilla 450. Weitere Aussteller im Motorradbereich der Auto Zürich sind die Moto 91 AG Triumph Zürich Nord, die Triumph Custom-Bikes präsentiert. Dazu kommt die Hostettler Moto AG, die Marken wie Bimota, Ducati, Husqvarna, Kawasaki, KTM, MV Agusta, Piaggio, Vespa und Yamaha in der Halle 7 zeigt.

Minelli AG: Massgeschneiderte Minis

Exklusiv veredelt: Klassischen Minis verleiht die Minelli AG ein neues Leben. Foto: Minelli AG

Die Minelli AG beschäftigt sich mit der Veredelung exklusiver Fahrzeuge als Einzelstücke oder in Kleinserie. Unter anderem widmet sich die Manufaktur auch dem Umbau von klassischen Minis (Bild). Dabei wird der kultige Kleinwagen in einer limitierten Kleinserie in Handarbeit Teil für Teil neu aufgebaut – von der nagelneuen Karosserie bis zum nach Kundenwunsch gestalteten Interieur. Um den Käuferbedürfnissen gerecht zu werden, bietet die Minelli AG eine grosse Auswahl an Aussenfarben, Anbauteilen und Accessoires an. Auch im Interieur sind bei den Materialien und der Ausstattung nahezu keine Grenzen gesetzt. Nebst ihren klassischen Mini-Neuaufbauten präsentiert die Minelli AG an der Auto Zürich in Halle 1 auch einen modifizierten und exklusiven Mini Challenge II auf der Basis eines aktuellen Mini Cooper S für den Einsatz auf der Strasse und beim Trackday auf der Rennstrecke.

Sicher parkieren und schnell laden

Vom Sprit zum Strom: Avia Volt will Spannung in die Schweiz bringen. Foto: B.Maissen

Wie bereits vergangenes Jahr wird die Happy Parking GmbH in der Halle 7 auch heuer ihre Schutzmatten zur Vorbeugung von Parkierkratzern an Türkanten vorstellen. Sie sorgen nicht nur für unversehrten Lack, sondern sehen auch in jeder Garage gut aus. Mit einem breiten Angebot an Werkstattausstattungen wird die Südo AG präsent sein. Und als Co-Sponsor der Auto Zürich wird der Ladenetzanbieter Avia Volt Suisse AG in einem Showcontainer erklären, wie Wasserstoff als Energiespeicher und die Elektromobilität uns in Zukunft voranbringen werden.

Autoreiniger und Trockentücher

Saubere Sache aus der Schweiz: Die Fripoo Produkte AG stellt ihre Auto-Pflegemittel vor. Foto: Fripoo

Auch Reinigungsprodukte für Auto und Töff kommen an der Auto Zürich nicht zu kurz. So stellt die Fripoo Produkte AG zahlreiche Pflegemittel vor – unter anderem den «Quick Detailer» von Polyston, der auch vom Aufbereitungsteam der Auto Zürich Messe für die ausgestellten Fahrzeuge genutzt wird. Die MTS Multi Technology Services GmbH wird ebenfalls einen Grossteil ihres Sortiments, unter anderem Produkte von Meguiars, an der Messe zeigen und von Experten in Workshops vorführen lassen. Weitere Pflegeprodukte wie die Reinigungstücher von Vulcanet bringt Pileral Trading nach Zürich. Zudem wird die Ricchello-Wash-Systems AG vor Ort ihre Produktpalette präsentieren.

Auto Zürich 2024 – Das musst du wissen Es ist der grösste Auto-Event des Jahres: Nach dem Aus für den Genfer Autosalon ist die Auto Zürich die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität. Mit über 60 Marken zeigt in diesem Jahr eine Rekordzahl an Ausstellern in der Messe Oerlikon, welche Modelle gerade frisch in die Händler-Schauräume gerollt sind oder in Kürze rollen werden. Die perfekte Gelegenheit, Marken und Modelle zu vergleichen und sich umfassend zu informieren – oder die Traumwagen der exklusiven Edel-Marken oder im Oldtimer-Bereich zu bestaunen. Datum/Öffnungszeiten: 7. bis 10. November, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken

