1/14 Nächstes Jahr soll das erste vollelektrische Auto des britischen Edelherstellers auf den Markt kommen. Die veröffentlichte Konzeptstudie soll ein Wegweiser Richtung Zukunft sein. Foto: zVg

Darum gehts Bentley-Studie EXP 15 zeigt elektrische Zukunft und neue Designrichtung auf

Konzeptstudie erinnert an historisches «Blue Train»-Modell von 1930

Über fünf Meter langer EXP 15 mit drei Türen und drei Sitzen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Solberg

Im kommenden Jahr bringt Bentley mit einem kleinen Bruder des Luxus-SUVs Bentayga sein erstes Elektromodell auf den Markt – mit deutlicher Verspätung zu so manchem Konkurrenten. Die soeben präsentierte Konzeptstudie EXP 15 zeigt mit imposanten Formen und neuem Markensignet zwar die elektrische Bentley-Zukunft auf, ist in erster Linie jedoch ein Ausrufezeichen und Wegweiser, wo das Design der elitären Briten bald hingehen könnte.

Der über fünf Meter lange EXP 15 soll abgesehen vom Elektroantrieb an das spektakuläre Speed Six Gurney Nutting Sportsman Coupé von 1930 erinnern – unter Bentley-Kennern auch als «Blue Train» bekannt. Der EXP 15 erhält deutliche Anleihen von künftigen Bentley-Modellen, die ab 2026 eben auch rein elektrisch angeboten werden, nachdem die W12-Triebwerke jüngst von V8-Plug-in-Hybriden ersetzt wurden.

Ideenreiche Designelemente

Anzunehmen, dass der Ansatz von drei Türen und drei Sitzen im exklusiven Innenraum kaum den Sprung in ein Serienmodell aus Crewe (GB) schaffen dürfte. «Das Schöne an einem Konzeptfahrzeug ist nicht nur, dass es unsere neue Designsprache positioniert, sondern auch, dass es zeigt, wohin sich der Markt entwickelt. Es ist klar, dass SUVs ein wachsendes Segment sind, aber das schwierigste Segment ist die Limousine, weil sie sich verändert», erläutert Bentley-Chefdesigner Robin Page.

Während der EXP 15 auf der Fahrerseite nur eine Tür hat, befinden sich auf der Beifahrerseite zwei Türen sowie ein teilweise zu öffnendes Panoramadach, das den Ein- und Ausstieg erleichtert. Der luxuriöse Beifahrersitz lässt sich um 45 Grad nach aussen drehen; Insassen entspannen im Normal- oder Relax-Modus. Wer will, kann die Fussstützen in den Boden klappen, um den Raum für kleine Gegenstände zu nutzen, ohne den Kofferraum öffnen zu müssen. Es bleibt abzuwarten, welche Designelemente Bentley tatsächlich in seinen Stromer integrieren wird. Auch über Preis und Leistung des Elektrokreuzers schweigen sich die Briten noch aus.