Kurz zusammengefasst Bentley Blower Junior: Retro-Charme trifft auf moderne Technik

Der Junior ist 15 Prozent kleiner als das Original

Der Elektromotor leistet 20 PS und hat 105 km Reichweite

99 Exemplare der First Edition in Blower Green

Preis ab 124'500 Franken, Auslieferung beginnt nächstes Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Das ist der Bentley Blower Junior. Foto: Robin Möhl 1/29

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Sie galten als Bestien der Rennstrecke. Zwischen 1929 und 1931 baute die britische Automarke Bentley 55 Stück des legendären Blower. Deren 4,5-Motor mit Kompressoraufladung leistete damals 175 PS und sollte den Blower vor allem bei den 24 Stunden von Le Mans brillieren lassen – so der Traum von Woolf Barnato (1895–1948), Sohn eines Minenbesitzers, Mehrheitseigner von Bentley und Mitglied der Bentley Boys.

Diese Rennfahrertruppe holte tatsächlich Siege in Le Mans – bloss nicht mit dem Blower, der unglaubliche 102 Liter Sprit auf 100 Kilometer soff und oft defekt auf der Strecke blieb. Unter anderem die Blower trieben Bentley derart in den Ruin, dass Konkurrent Rolls-Royce 1931 die Marke übernehmen konnte. Das wars dann mit dem Blower.

85 Prozent vom Originalbau

Im Jahr 2020 baute Bentley zwölf neue Blower nach alten Spezifikationen auf. Wer diese verpasst hat, kann sich heuer einen Bentley Blower Junior von Hedley Studios – ehemals Little Car Company – ergattern. 99 Stück der sogenannten First-Edition werden in «Blower Green» lackiert und tragen entsprechende Embleme auf der Motorhaube, den Einstiegsleisten und dem Armaturenbrett sowie eine eingravierte und nummerierte «1 of 99»-Plakette. Zudem tragen die Seitenverkleidung und der Kühler die zeitgemässe Rennnummer. Weitere 250 Exemplare sollen nach der First Edition gebaut werden. Dabei arbeitet Hedley Studios eng mit Bentley selbst zusammen. Nach den knuffigen kleineren Aston Martin DB5, Bugatti Baby und Ferrari Testa Rossa wird der Bentley Blower zum vierten Serienmodell im Portfolio. Anders als die drei ersten Modelle kommt er aber sogar mit Strassenzulassung und grösser daher: Er ist nur 15 Prozent kleiner als sein Original.

In der Schweiz vertreibt die Schmohl Exclusive Cars AG in Kemptthal ZH die Mini-Fahrzeuge. Blick darf dabei einen der sieben Prototypen des Blower Juniors auf einer Testfahrt erproben. Wir sind erstaunt, wie gross der Kleine in echt doch wirkt, obwohl er nur 3,72 Meter lang, 1,48 Meter breit und lediglich 1,27 Meter niedrig ist. In den Nagelneu-Oldtimer Platz klettert man über ein Trittbrettchen. Im Blower können zwei Leute hintereinander sitzen, auf dem hinteren Platz wirds aber etwas eng für die Beine. Vorne sitzt man aber selbst als Grossgewachsener bequem, die Kopffreiheit ist auf beiden Plätzen dank fehlendem Dach grenzenlos.

Vorher gibts noch Instruktionen von John Waring, Techniker bei Hedley Studios: «Einfach starten und wie ein normales Auto bewegen. Den Blinker betätigst du nicht per Blinkerhebel, sondern über einen Schalter an der Armaturentafel.» Anders als bei den alten Blower-Boliden hören wir hier nach dem Starten – nichts! Denn der Antrieb erfolgt rein elektrisch. Der Elektromotor im Junior leistet 20 PS (15 kW) und wird aus einer 10,8-kWh-Batterie gespeist.

Bentley Blower Junior im Schnellcheck Antrieb Elektromotor, 20 PS (15 kW), 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in k.A., Spitze 75 km/h, Batterie 10,8 kWh, Ladezeit 4–6 Stunden, Reichweite 105 km

Masse L/B/H 3,72/1,48/1,27 m, Gewicht 550 kg

Preise ab 124'500 Franken Robin Möhl Antrieb Elektromotor, 20 PS (15 kW), 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in k.A., Spitze 75 km/h, Batterie 10,8 kWh, Ladezeit 4–6 Stunden, Reichweite 105 km

Masse L/B/H 3,72/1,48/1,27 m, Gewicht 550 kg

Preise ab 124'500 Franken Mehr

Irgendwie fühlt es sich an wie ein altes Auto – irgendwie aber auch nicht. Die Materialien wie das Leder der bequemen Sitze oder das Holz vom schönen Lenkrad wirken sehr hochwertig. Alles wird von Hand in England gefertigt und zusammengebaut. Drei verschiedene Fahrmodi stehen zur Auswahl: Komfort (3 PS), Bentley (11 PS) und Sport (20 PS). Unten rechts an der Armaturentafel thront ein kleiner Bildschirm, der in den Serienautos dann per Touch bedienbar sein und das Bild der Rückfahrkamera anzeigen wird.

Purer Fahrspass

Im Sport-Modus rangieren wir bei zehn Grad Aussentemperatur aus der Motorworld in Kemptthal und biegen auf die Hauptstrasse. Warum eine Sonnenbrille? Gegen den Fahrtwind! Denn die Windschutzscheibe ragt höchstens zehn Zentimeter über die Motorhaube. Kalt wirds bei höherem Tempo – unser Prototyp schafft maximal knapp 70 km/h, die Serienautos werden elektronisch bei 75 km/h abriegeln. Aber der Bentley fährt sich echt angenehm – jedenfalls in einer warmen Jacke.

Harte Federung, schwergängige Lenkung kombiniert mit dem schnellen Ansprechverhalten des Elektromotors verleihen dem Junior puren Fahrspass. Nur die eher weiche Bremse bedarf der Gewöhnung. Die Reichweite beträgt rund 105 Kilometer, geladen wird innert vier bis sechs Stunden. Witziges Detail: Der Ladeanschluss befindet sich an der Front, eingerahmt von einer Nachbildung des Kompressors, der einst mit seinem Sound die Ur-Blower zu röhrenden Monstern machte. Nach der Testfahrt legen wir die Handbremse an – rechts aussen prangt ihr langer Hebel wie im Original!

Der Blower Junior beweist sich als cooles Schönwetterauto – und dafür langt auch die Reichweite. All die Liebe zum Detail hat natürlich ihren Preis: Ab 124'500 Franken kostet der Bentley Blower Junior. Viel Geld für ein Auto, bei dem viel Arbeit dahinter steckt. Die Auslieferungen beginnen im nächsten Jahr.