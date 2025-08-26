DE
FR
Abonnieren
F2-Bolide rast über die tschechische Autobahn
1:22
Ist es ein Wiederholungstäter?F2-Bolide rast über die tschechische Autobahn

Illegal über Autobahn gerast
Formel-2-Phantom hat in Tschechien erneut zugeschlagen!

Nicht zugelassen, nicht versichert und mutmasslich zu schnell unterwegs: Erneut wurde in Tschechien ein illegaler Formel-2-Bolide auf der Autobahn gesichtet. Die Polizei sucht Zeugen, tappt bisher aber im Dunkeln.
Publiziert: 10:59 Uhr
|
Aktualisiert: 11:21 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/12
Die tschechische Polizei sucht momentan nach dem Verkehrssünder und seinem roten Rennwagen.
Foto: Youtube

Darum gehts

  • Formel-2-Rennwagen auf tschechischer Autobahn gesichtet, Phantom-Fahrer erneut auf der Flucht
  • Maskierter Täter fährt ohne Zulassung, Versicherung und Vignette auf Autobahn D4
  • Rennbolide mit 600 PS Ferrari-Motor erreicht Geschwindigkeiten von über 300 km/h
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Juan_Thomas_Praktikant Auto & Mobilität _Blick Gruppe_3-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_929.JPG
Juan Thomas und Andreas Engel

Das Phantom der tschechischen Autobahn hat wieder zugeschlagen! Bereits 2019 und 2022 wurde der Ferrari-rote Rennbolide im Look eines F1-Renners auf tschechischen Strassen gesichtet. Nun sind erneut Fotos und Videos in den sozialen Medien aufgetaucht. Bei der Spritztour über die Autobahn D4 südwestlich von Prag soll es sich um einen extra inszenierten Stunt handeln. Und schon wieder spielt der maskierte Täter mit der Polizei Katz und Maus. Bereits bei den früheren Aktionen konnten die tschechischen Behörden keinen Täter ausfindig machen.

Rennwagen rast über die Autobahn
1:05
Video aus 2022:Rennwagen rast über die Autobahn

Wiederholungstäter mit vorbereitetem Auftritt

Laut Polizei soll der Rennbolide weder über eine Strassenzulassung noch über eine gültige Versicherung oder eine Autobahnvignette verfügen. Um den Fahrzeughalter dingfest zu machen, wurden die in den Videos erkennbaren Kennzeichen der Begleitfahrzeuge geprüft, die die Aktion auf Foto und Video festhielten. Das Filmmaterial wurde auf dem Youtube-Kanal «TrackZone» hochgeladen. Der Fahrer ist aufgrund des Helms nicht erkennbar.

Beim Rennwagen selbst handelt es sich nicht um einen Formel-1-Boliden, wie man zuerst denken könnte, sondern um ein Rennauto von Dallara aus der Rennsportserie GP2 (heute Formel 2). Doch auch der hat es faustdick unter dem Rennchassis: Der 4,0-Liter-V8-Ferrari-Motor leistet mehr als 600 PS und erlaubt Geschwindigkeiten von über 300 km/h. Sound und Leistung sind im Video eindrucksvoll zu hören und sehen.

Mehr Raser
Mini-Bergdorf nimmt mit Blitzer Millionen ein!
Raser-Schreck in den Dolomiten
Mini-Bergdorf nimmt mit Blitzer Millionen ein!
Bugatti-Raser drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis
Mit Video
Mit 417 km/h auf deutscher A2
Bugatti-Raser drohen bis zu fünf Jahre Haft
Deutsche Polizei nimmt Mittelspurschleicher aufs Korn
Post geht viral
Deutsche Polizei nimmt Mittelspurschleicher aufs Korn
Ab wann bist du ein Raser?
In der Schweiz und in Europa
Ab wann bist du ein Raser?

Was sind die Konsequenzen?

Wenn man alle strafbaren Handlungen addiert, müsste der maskierte Täter über 80'000 tschechische Kronen, ungefähr 3000 Franken, Busse zahlen. Allein das Fahren ohne Versicherung macht mehr als die Hälfte aus und kann zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs führen. Ausserdem dürfte dem Fahrer beim Nachweis eines illegalen Strassenrennens eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren drohen. Ansonsten dürfte dem Täter «nur» ein mehrjähriges Fahrverbot drohen. Doch dafür müssten die Behörden das Formel-2-Phantom auch erst einmal schnappen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen