Es gibt zwei Arten von Autofahrerinnen und Autofahrern, die ihre Mitmenschen besonders schnell zur Weissglut treiben: Linkespurkleber und Mittelspurschleicher. Beiden gemein ist, dass sie die gewählte Spur nur ungern verlassen, obwohl auf der rechten Fahrbahn weit und breit kein Fahrzeug zu sehen ist. Über die Gründe kann nur gerätselt werden: Unwissenheit, dass auf hiesigen Strassen das Rechtsfahrgebot gilt? Reine Bequemlichkeit, weil früher oder später ohnehin ein langsameres Fahrzeug auf der rechten Spur auftauchen wird? Vor einer Busse schützt beides nicht: Wer in der Schweiz gegen das Rechtsfahrgebot verstösst, kann mit 60 Franken gebüsst werden.

Das unnötige Mittelspurfahren scheint aber nicht nur auf Schweizer Strassen ein äusserst populäres Fehlverhalten zu sein, sondern auch in Deutschland. Um Autofahrer fürs Thema zu sensibilisieren, hat sich die Polizei im baden-württembergischen Pforzheim für einen ungewöhnlich humorvollen Post auf Facebook entschieden: «Liebe Mittelspurschleicher, wir müssen reden …», beginnt der Eintrag von Ende Februar. «Ihr seid so etwas wie das schlechte WLAN auf der Autobahn: Jeder wünscht sich, ihr wärt schneller, aber stattdessen hängt wegen euch der ganze Verkehr.»

Gefährliche Situationen

Einige Autofahrer würden sich für den König der Mitte halten, aber die Mittelspur sei nicht ihr persönlicher Thron. «Rechts ist KEIN Bermuda-Dreieck – ihr geht hier nicht verloren», schreibt die Polizei Pforzheim weiter, und fordert die Mittelspurschleicher auf: «Gönnt der Mittelspur mal eine Pause! Nehmt all euren Mut zusammen, setzt den Blinker und entdeckt das Mysterium der rechten Spur. Ihr werdet überrascht sein – sie ist tatsächlich befahrbar.»

Hinter dem humorvollen Beitrag steckt ein ernster Gedanke, wie Christian Schulze (37), Pressesprecher der Polizei Pforzheim, in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» ausführt: «Man fährt rechts, und in der Mitte schleicht einer. Um ihn nicht rechts zu überholen, muss man von der ganz rechten Spur nach ganz links wechseln und dann wieder nach ganz rechts zurück. Das nervt nicht nur, das kann auch zu gefährlichen Situationen führen.» Dass das Thema sehr viele Menschen auf der Strasse beschäftigt, zeigen die über 140'000 Likes und fast 10'000 Kommentare, die der Beitrag auf Facebook mittlerweile erhalten hat.

Ab wann rechts fahren?

«Wir haben E-Mails bekommen noch und nöcher. Die Leute haben angerufen, um sich zu bedanken und uns zu sagen, dass sie sich gefreut haben», sagt Schulze. Doch nicht nur solche, die sich über Mittelspurschleicher aufregen, hätten sich gemeldet, sondern auch Menschen, die sich selbst ertappt fühlten. «Uns haben Leute geschrieben, dass sie mittlerweile an uns denken, wenn sie auf der Autobahn sind, und dann doch mit einem Lächeln rechts rüberfahren.» Ab wann von der mittleren auf die rechte Spur gewechselt werden sollte, führt Christian Schulze ebenfalls aus: «Auf einer Autobahn mit drei Spuren darf man laut Strassenverkehrsordnung die mittlere Fahrspur benutzen, wenn hin und wieder ein Fahrzeug auf der rechten Spur ist. In der Praxis heisst das: Wenn Sie 20 Sekunden auf der rechten Spur fahren können, dann fahren Sie rechts.»

In einem nächsten Post seien nun die Raser und Drängler an der Reihe, deren Verhalten auch von nervigen Linkespurklebern und Mittelspurschleichern nicht legitimiert wird: «Es nicht sinnvoll, bei 180 km/h nur zwölf Meter Abstand zu halten. Das ist nicht nur gefährlich für die Person, die so dicht auffährt, und die, die davor im Auto sitzt, sondern für alle im direkten Umfeld.»