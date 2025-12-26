Nach all den objektiven Testberichten darf es gegen Ende des Autojahrs ganz subjektiv werden: Das sind die persönlichen Highlights des Jahres 2025 von Blick-Autochef-Stv. Raoul Schwinnen (60) im Rückspiegel.

Bugatti W16 Mistral: 1600 PS, 0-100 km/h in 2,5 Sekunden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

2025 war für mich das Autojahr der Extreme! Im Januar lädt Land Rover nach Südafrika, um mir fern ab jeglicher Zivilisation die beeindruckenden Fähigkeiten des neuen Defender Octa zu demonstrieren – der grösste, stärkste und teuerste Land Rover aller Zeiten. Er leistet nicht nur 635 PS und 750 Nm, sondern ist auch bis 250 km/h schnell und über 200'000 Franken teuer. Mit über 32 Zentimeter Bodenfreiheit kann der fünf Meter lange, zwei Meter hohe und über zwei Meter breite Koloss bis durch einen Meter hoch stehendes Wasser waten und fast mannshohe Felsen erklimmen. Und trotzdem: Wenn sich bei solchen Abenteuern nur ein stiftgrosses Stück Hartholz in die Reifenflanke bohrt, geht selbst dem kräftigsten Super-Landy im wahrsten Sinn des Wortes die Luft aus – und trotz dreifach verstärkter Lauffläche des Spezialreifens wird ein schweisstreibender Pneuwechsel nötig.

Nach dem Extremabenteuer im Gelände folgt im Sommer die Extremerfahrung auf Asphalt. Ich sitze am Steuer des schnellsten offenen Autos der Welt, dem offiziell beglaubigt 453,91 km/h schnellen Bugatti W16 Mistral. Ein acht Liter grosser W16-Motor mit vier Turboladern sorgt hier für die Musik, respektive für schwindelerregende 1600 PS. Damit gehts in 2,5 Sekunden auf Tempo 100 – oder in 13,1 Sekunden auf 300 km/h. Der Sound beim Beschleunigen klingt wie der Start eines F35-Jets – und geht man wieder vom Gas, könnte einem das Rülpsen und Pfeifen der Turbo-Auslassventile beim Anheben der Drosselklappen süchtig machen. Knapp sechs Millionen Franken kostet dieser nur 99 Mal gebaute Bugatti. Doch dafür gibts nicht mal ein richtiges Dach. Denn bei schlechtem Wetter kann lediglich ein schirmähnliches Notverdeck fummelig montiert werden, mit dem dann höchstens noch 150 km/h schnell gefahren werden darf, weil es sonst zerfleddert.