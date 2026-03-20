Die britische Porsche-Sammler-Ikone Magnus Walker versteigert einen Teil seiner Sammlung und weitere Gegenstände wie Ersatzteile und Accessoires. Die Online-Auktion läuft noch bis am 25. März.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Magnus Walker versteigert 16 seiner 31 Porsche-Modelle

Highlights: Porsche 911 Carrera 2.7 MFI (1976), Schätzpreis bis 250'000 Dollar

Günstigste Modelle ab 10'000 Dollar, inklusive Ersatzteile und Sammlerstücke War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Der britische Porsche-Sammler, Modedesigner und Tuner Magnus Walker (58) trennt sich von 16 seiner insgesamt 31 Boliden. Bis zum 25. März läuft eine Online-Auktion von RM Sotheby's, die nicht nur unter Fans des deutschen Sportwagenbauers hohe Wellen schlägt.

Walker erlangte durch den 2012 erschienenen Kurzfilm «Urban Outlaw», der sich um seine Leidenschaft für Porsches dreht, internationale Bekanntheit. Mit seinem unkonventionellen Style samt hüftlangen Dreadlocks und Vintage-Klamotten passte Magnus Walker kaum ins Bild des typischen Porsche-Fahrers. Genau diese Gegensätze machten ihn in der Szene berühmt.

Trendsetter einer Generation

Als Unternehmer, gefeierter Modedesigner, Immobilienentwickler, Motivationsredner und Trendsetter gilt Walker weltweit als einer der einflussreichsten Porsche-Enthusiasten seiner Generation. So hat er als zielstrebiger Sammler Jahrzehnte damit verbracht, die Einzigartigkeit der luft- und wassergekühlten Porsche-Modelle mit Front-, Mittel- und Heckmotor zu erforschen.

Eines der Highlights der 16 zum Verkauf stehenden Boliden ist der Porsche 911 Carrera 2.7 MFI mit Baujahr 1976. Dieses Fahrzeug wurde exakt 113 Mal ausschliesslich für den deutschen Markt gebaut. Seit 2009 gehört einer davon zu Walkers Sammlung. Sotheby's schätzt den speziellen 911er auf 200'000 bis 250'000 US-Dollar. Aus dem gleichen Jahrgang steht der erste 911 Turbo, Fans als 930 Turbo bekannt, zur Versteigerung. Das Modell ging einst an einen Schweizer Kunden und präsentiert sich im wunderschönen «Minerva Blue». Schätzpreis: zwischen 175'000 und 200'000 US-Dollar.

Ersatzteil, Schilder und Accessoires

Doch auch günstigere Fahrzeuge kommen unter den Hammer. So schätzt Sotheby's den 1987 gebauten Porsche 944 auf 10'000 bis 15'000 US-Dollar ein. Ein 924 Turbo von 1980 dürfte zwischen 20'000 und 25'000 US-Dollar einbringen. Alle angebotenen Sportwagen werden bei der Auktion ohne Mindestgebot versteigert.

Neben den zahlreichen Fahrzeugen werden auch Ersatzteile, Erinnerungsstücke, Modellautos und sonstige Sammelobjekte wie Poster oder Schilder bei der Versteigerung angeboten. Zudem finden sich zwei Starterkits mit Karosserie, Motor, Rädern und mehr für den Bau eines eigenen «Outlaw»-Porsches unter den Objekten.

«Ich hatte einen Punkt erreicht, an dem dieses ausser Kontrolle geratene Hobby in gewisser Weise definierte, wer ich bin, und es fühlt sich an wie das Häuten, eine Art Wiedergeburt», nennt Magnus Walker den Grund für den Verkauf eines Teils seiner Sammlung. «Es hat einige Zeit gedauert, bis ich an diesem Punkt angelangt war, an dem ich bereit bin, einige dieser Autos gehen zu lassen». Der Szene bleibt Walker aber dennoch erhalten – schliesslich trennt sich der Modedesigner nur von rund der Hälfte seiner exklusiven Boliden. 15 Modelle bleiben im Besitz des auch weiterhin berühmtesten Porsche-Sammlers der Welt.