Auto-Quiz Auspuff: Welches Endrohr gehört zu welchem Automodell?
Rate das Rohr!

Sie gehören zu den wichtigsten Details, wenns um Individualisierung an Autos geht: Auspuff-Endrohre in Blech oder Chrom, Karbon oder Edelstahl. Kennst du dich aus und errätst, welches Rohr an welches Modell gehört?
Publiziert: 16:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/6
Ab durch die Mitte: Beim Porsche 911 GT3 RS von 2018 ragen die beiden Endrohre nebeneinander aus dem Heck.
Andreas Faust

Die einen verstecken sich verschämt unter dem Heck, andere ragen wie Jettriebwerke hervor: Die Endrohre von Abgasanlagen können völlig unterschiedlich aussehen – passend zum Charakter des Autos. Und sie haben sich verändert: Vom dünnen Röhrli aus den 1950ern und 1960ern bis zu den armdicken Endrohren moderner Supersportwagen. Auch beim Material können sie sehr unterschiedlich sein – von billigem Blech bis hin zu Carbon. Das macht den Auspuff zu einem Detail mit hohem Wiedererkennungswert – wie Frontgrill, Scheinwerfer oder Felgen.

Kennst du dich aus mit Endrohren? Mach mit bei unserem Auto-Quiz und errate, zu welchem Modell die gezeigten Endrohre gehören. Vorwarnung: Es wird nicht ganz einfach.

