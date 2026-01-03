Die einen verstecken sich verschämt unter dem Heck, andere ragen wie Jettriebwerke hervor: Die Endrohre von Abgasanlagen können völlig unterschiedlich aussehen – passend zum Charakter des Autos. Und sie haben sich verändert: Vom dünnen Röhrli aus den 1950ern und 1960ern bis zu den armdicken Endrohren moderner Supersportwagen. Auch beim Material können sie sehr unterschiedlich sein – von billigem Blech bis hin zu Carbon. Das macht den Auspuff zu einem Detail mit hohem Wiedererkennungswert – wie Frontgrill, Scheinwerfer oder Felgen.
Kennst du dich aus mit Endrohren? Mach mit bei unserem Auto-Quiz und errate, zu welchem Modell die gezeigten Endrohre gehören. Vorwarnung: Es wird nicht ganz einfach.
Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.
