Sie gehören zu den wichtigsten Details, wenns um Individualisierung an Autos geht: Auspuff-Endrohre in Blech oder Chrom, Karbon oder Edelstahl. Kennst du dich aus und errätst, welches Rohr an welches Modell gehört?

Andreas Faust

Die einen verstecken sich verschämt unter dem Heck, andere ragen wie Jettriebwerke hervor: Die Endrohre von Abgasanlagen können völlig unterschiedlich aussehen – passend zum Charakter des Autos. Und sie haben sich verändert: Vom dünnen Röhrli aus den 1950ern und 1960ern bis zu den armdicken Endrohren moderner Supersportwagen. Auch beim Material können sie sehr unterschiedlich sein – von billigem Blech bis hin zu Carbon. Das macht den Auspuff zu einem Detail mit hohem Wiedererkennungswert – wie Frontgrill, Scheinwerfer oder Felgen.

Kennst du dich aus mit Endrohren? Mach mit bei unserem Auto-Quiz und errate, zu welchem Modell die gezeigten Endrohre gehören. Vorwarnung: Es wird nicht ganz einfach.

