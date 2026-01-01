Hast du auch deine Schulhofpausen beim Auto-Quartett verbracht? Jeder im Kreis mit einem Stapel Karten in der Hand, und dann sagte der Schulkollege mit breitem Grinsen: «Hubraum: 7210 Kubikzentimeter!» Und kassierte alle Karten der Runde ein. Sogar die mit dem Lamborghini Miura drauf, weil der V8 eines 1970er Dodge Challenger so viel fetter ist als ein filigraner italienischer Zwölfzylinder.
So wurden wir alle zu echten Kennern beim Thema Auto. Bist du das wirklich? Teste dein Wissen und mach mit bei unserem Auto-Quiz. Das funktioniert so ähnlich wie damals beim Auto-Quartett: Wir zeigen dir jeweils vier Sportwagen, und du sortierst diese entsprechend ihrer Leistung, Zylinderzahl oder Beschleunigung. Bei 32 Richtigen bist du tatsächlich ein Auskenner. Los gehts!
Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.
