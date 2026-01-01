DE
Kennst du dich mit Sportwagen aus?

Nirgendwo sonst in Europa ist der Anteil an Sportwagen so hoch wie in der Schweiz. Aber kennst du dich aus mit Zylindern, Hubraum und Topspeed?
Sportwagen faszinieren, wie dieses Rudel Lamborghini Aventador in einer Boxengasse.
Foto: Charlie Magee
Andreas Faust

Hast du auch deine Schulhofpausen beim Auto-Quartett verbracht? Jeder im Kreis mit einem Stapel Karten in der Hand, und dann sagte der Schulkollege mit breitem Grinsen: «Hubraum: 7210 Kubikzentimeter!» Und kassierte alle Karten der Runde ein. Sogar die mit dem Lamborghini Miura drauf, weil der V8 eines 1970er Dodge Challenger so viel fetter ist als ein filigraner italienischer Zwölfzylinder.

So wurden wir alle zu echten Kennern beim Thema Auto. Bist du das wirklich? Teste dein Wissen und mach mit bei unserem Auto-Quiz. Das funktioniert so ähnlich wie damals beim Auto-Quartett: Wir zeigen dir jeweils vier Sportwagen, und du sortierst diese entsprechend ihrer Leistung, Zylinderzahl oder Beschleunigung. Bei 32 Richtigen bist du tatsächlich ein Auskenner. Los gehts!

