Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (41) die Armee nach Berichten staatlicher Medien dazu aufgerufen, «jederzeit» für einen «echten Krieg» bereit zu sein. Die Soldaten sollten in der Lage sein, «den Feind in jedem Kampf zu zerstören», forderte Kim am Donnerstag bei einer Militärübung nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten, wie Soldaten bei einer Militärübung Granaten in Richtung Meer abfeuerten. Kim verfolgte die Übung demnach mit einem Fernglas auf einem Beobachtungspunkt.

Nordkorea beliefert Russland

Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nordkorea bestätigte im April die Entsendung von Soldaten und die Lieferung von Waffen nach Russland.

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Kursk kämpften die nordkoreanischen Einheiten an der Seite Russlands, um dort die ukrainischen Truppen zurückzudrängen. Nach Angaben aus Seoul wurden bei den Kämpfen bislang rund 600 nordkoreanische Soldaten getötet und Tausende weitere verletzt. Zudem lieferte Nordkorea Granaten und Raketen an die russische Armee.

Nordkorea und Russland hatten im vergangenen Jahr einen gegenseitigen Verteidigungspakt geschlossen, der auch eine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung enthält. Bei einem Treffen mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow (75) sagte Kim Russland kürzlich seine uneingeschränkte Unterstützung im Ukraine-Krieg zu.