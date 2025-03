1/5 Beim Zugsurfen hat ein junger Schweizer in Kambodscha schwere Verletzungen erlitten. Foto: Facebook/@Cambodian Trains and Railways

Auf einen Blick Schweizer beim Zugsurfen in Kambodscha schwer verletzt

Unfall ereignete sich auf Fahrt von Battambang nach Phnom Penh

21-Jähriger brach sich das rechte Bein, Amputation möglicherweise nötig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Hengy Redaktor News

Es gibt gewisse Dinge, die sollte man aus gutem Grund nicht machen: Skifahren abseits der Piste in Lawinengebieten, nach einer Party betrunken Auto fahren oder aber auf einem Zug «surfen», was so viel bedeutet wie auf oder aussen an der fahrenden Lok und den Waggons mitzufahren.

Wie übel das ausgehen kann, musste ein junger Schweizer (21) in Kambodscha am eigenen Leib erfahren. Am Montag war er beim Versuch, auf dem Dach eines Zuges zu «surfen», schwer verletzt worden, wie die «Khmer Times» berichtet.

Beim Sturz vom Zug erdrückt

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Fahrt von Battambang nach Phnom Penh, Kambodschas Hauptstadt im Süden des Landes. Einem lokalen Polizeiinspektor zufolge sei er gemeinsam mit zwei weiteren Personen – einem Niederländer und einer 21-jährigen Australierin – auf dem Dach des Zuges unterwegs gewesen.

Gemäss dem Beamten sei der Schweizer während der Fahrt von einem über die Gleise gespannten Draht getroffen worden, wodurch er gestürzt und vom Zug erdrückt worden sei. Dabei habe er sich das rechte Bein gebrochen. Seine beiden Reisebegleiter blieben unverletzt.

Der verletzte Schweizer wurde daraufhin mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen muss ihm laut Meinungen der Ärzte nun möglicherweise ein Bein amputiert werden.