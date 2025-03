Bei einem Unfall in Saas-Fee im Kanton Wallis ist am Sonntag ein Snowboardfahrer tödlich verunglückt. Er stürzte in eine Gletscherspalte.

Snowboarder stürzt in Saas-Fee in Gletscherspalte

Wie die Walliser Polizei am Montag mitteilt, ist am Sonntag ein Snowboardfahrer (†52) tödlich verunglückt. Der Snowboardfahrer stürzte am Sonntag ausserhalb der markierten Pisten in eine Gletscherspalte. Die Walliser Kantonspolizei schreibt, dass sich der Fahrer tödliche Verletzungen zugezogen hat.

Der Unfall ereignete sich gemäss Medienmitteilung gegen 14.30 Uhr. Zwei Snowboarder befanden sich zu diesem Zeitpunkt abseits der markierten Pisten, als einer der beiden mehrere Meter tief in die Gletscherspalte stürzte. Die Kantonspolizei Wallis und die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation wurden von der Air Zermatt unterstützt. Nach der Lokalisation und Bergung des Verunfallten, verstarb der 52-jährige Norweger trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort.