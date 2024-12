Wunderbare Wendung Vermisster Hund kehrt nach einer Woche nach Hause zurück

Eine Familie aus dem US-Bundesstaat Florida kann seinen Augen nicht trauen, als sie sehen, wer bei ihnen am 24. Dezember an der Haustüre klingelt. Es ist ihr seit über einer Woche vermisster Hund. Was für ein schönes Geschenk!