Wüste Szenen in Ägypten
Britische Touristen verprügeln russische Familie in einem Hotel

Im ägyptischen Scharm El-Scheich wurde eine russische Familie in einem Resort von britischen Touristen tätlich angegangen – die Briten sollen ein kleines Mädchen gestossen und einen Mann gewürgt haben.
Publiziert: 19:23 Uhr
In einem ägyptischen Luxus-Resort soll eine russische Familie attackiert worden sein.
Foto: Telegram/SHOT

Darum gehts

  • Russische Familie in Scharm El-Scheich von britischer Gruppe angegriffen
  • Vater wurde geschlagen und mit einem Seil gewürgt
  • 15 Briten attackierten Familie, Hotelpersonal griff erst spät ein
Natalie ZumkellerRedaktorin News

In einem Hotel im ägyptischen Küstenort Scharm El-Scheich entspannte eine russische Familie, bestehend aus den Eltern und drei kleinen Töchtern, im Pool, als eine Gruppe von etwa 15 britischen Touristen begann, die Sachen der Familie von den Liegestühlen zu werfen.

Wie das russische Newsportal Shot berichtet, wurde die Familie erst darauf aufmerksam, als sie vom Pool zurückkam. Die Briten-Gruppe soll sie dann mit den Worten «Das sind unsere Plätze. Russen, verschwindet von hier!» empfangen haben – schnell entstand ein Wortgefecht.

Mit Seil gewürgt

Eine der Britinnen soll daraufhin eine der Töchter der Familie gestossen haben, woraufhin der Vater probiert hat, sie zu verteidigen. Dann begann eine Schlägerei – die Briten sollen auf den Vater losgegangen sein, ihn geschlagen und mit einem Seil gewürgt haben. Bilder sollen die Spuren der Attacke an seinem Hals zeigen.

Laut Shot griff das Hotelpersonal erst nach einigen Minuten in die Auseinandersetzung ein. Auch die Polizei soll gerufen worden sein – die Briten-Gruppe habe man nach dem Vorfall im Hotel nicht mehr gesehen. Die russische Familie wird wohl Anzeige erstatten.

