Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Nach fast vier Jahren als Vizepräsidentin im Weissen Haus ist Kamala Harris (59) laut Umfragen für einen Viertel aller Amerikaner noch immer ein unbeschriebenes Blatt. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin hat nicht sonderlich viel unternommen, um das zu ändern. Ihre öffentlichen Auftritte und ihre Pressetermine sind wahre Raritäten.

Und mit klaren Ansagen tut sie sich noch immer schwer. Das zeigte das Interview, das sie der TV-Sendung «60 Minutes» von CBS in der Nacht auf Dienstag gab. Immerhin wissen wir jetzt, was Harris mit Putin machen würde, was für eine Waffe sie besitzt – und warum sie eine gute Bundesrätin wäre.