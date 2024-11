1/13 Für 25 Millionen Dollar ist das Luxusappartement an der 170th Avenue in Manhattan zu haben. Foto: Sotheby's International Realty

Auf einen Blick Luxus-Penthouse in Manhattan für 25 Millionen Dollar zu verkaufen

Ikonische goldene achteckige Kuppel bietet 360-Grad-Panoramablick auf New York

Das 1898 erbaute Sohmer Building ist nur neun Meter breit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

«Der Besitz dieses Penthouses bedeutet nicht nur, in einer der schönsten Residenzen Manhattans zu leben – es bedeutet, in einem Stück New Yorker Geschichte zu leben.» Mit diesem Satz wirbt das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby's aktuell für eine Wohnung im Herzen Manhattans.

Fünf Schlafzimmer und fünf Marmorbadezimmer bietet das Luxusappartement auf 460 Quadratmeter für denjenigen, der es sich leisten kann. Denn für das Schmuckstück im Herzen New Yorks muss man schlappe 25 Millionen Dollar – umgerechnet knapp 22,2 Mio Franken – auf den Tisch legen.

Welch ein Ausblick

Dafür wird aber auch einiges geboten: eine grosszügige Wohnküche, ineinander übergehende Wohn- und Essbereiche und eine private Dachterrasse, die sich perfekt für ein Essen im Freien mit der Kulisse Manhattans im Hintergrund eignet. Ebenso zwei grosse Foyers, die durch eine kreisförmige Treppe aus herrschaftlichem Kalkstein verbunden und von mehr als 40 übergrossen Fenstern eingerahmt werden.

Noch unentschlossen? Dann kommt hier das Highlight: Gekrönt wird das Ganze von einer ikonischen goldenen achteckigen Kuppel. Ein geräumiger Rückzugsort, um beispielsweise nach dem Essen zu entspannen und den 360-Grad-Panoramablick auf Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building oder das Flatiron Building und den Madison Square Park zu geniessen.

«So etwas gibt es in dieser Preisklasse nicht»

«In dieser Kuppel zu sein, ist etwas Besonderes», so beschreibt es der Makler von Sotheby’s, Lawrence Treglia, in einem Gespräch mit CNN. «So etwas gibt es in dieser Preisklasse nicht», fügt Treglia hinzu und merkt an, dass vergleichbare Wohnungen in New York normalerweise in Neubauten zu finden seien. «Es ist wirklich der Kauf eines echten alten New Yorker Grundstücks.»

Das Sohmer Piano Building wurde 1898 erbaut und ist deshalb vier Jahre älter als benachbarte ikonische Flatiron Building, das aufgrund seiner auffälligen dreieckigen Architektur vielen bekannt ist. Doch das Sohmer Building steht ihm in nichts nach: Das 13-stöckige Gebäude ist nur knapp neun Meter breit, aber 36 Meter lang und fällt deshalb durch ein einzigartiges, schlankes Design auf.

Und ganz oben, im 13. Stock, ragt die goldgekrönte Kuppel in den New Yorker Himmel – und wartet auf eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.