Auf einen Blick Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz soll Berliner Kultursenator Chialo als «Hofnarr» bezeichnet haben

Vorfall ereignete sich bei privatem Empfang in Berlin

Marian Nadler Redaktor News

Elf Tage vor der Wahl in Deutschland könnte es für Bundeskanzler Olaf Scholz (66) noch mal eng werden: Er soll bei einem privaten Empfang in Berlin den Kultursenator der Stadt, Joe Chialo (54), als «Hofnarr» bezeichnet haben. Das berichtet «Focus».

Gegenüber der «Berliner Zeitung» gab ein Sprecher der Senatsverwaltung am Mittwochmittag an, Chialo bestätige, dass es einen «Vorfall» gegeben habe. Der CDU-Politiker ist dunkelhäutig. «Focus» bezeichnete die Äusserung in einem Artikel von Chefredaktor Georg Meck als «rassistischen Aussetzer». Sie war gefallen, als es um eine angebliche Zusammenarbeit der CDU mit der AfD in der Migrationspolitik und möglichen Rassismus in den Reihen der Christdemokraten ging.

Scholz hat sich bislang nicht geäussert

Konkret soll Scholz – mit einem Glas Weisswein in der Hand – gesagt haben: «Jede Partei hat ihren Hofnarren.» Das Wort «Hofnarr» soll Scholz sogar wiederholt haben.

Chialo will sich laut Senatsverwaltung nicht weiter dazu äussern. Von der Bundesregierung oder Scholz gab es bislang ebenfalls keine Reaktion.

In den sozialen Medien erntete Scholz für die Äusserung massive Kritik. «Was ist nur aus Herrn Scholz geworden...», schrieb etwa die CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) «Das Verhalten des Bundeskanzlers ist absolut indiskutabel und abstossend», geisselte die FDP-Politikerin Karoline Preisler (53) Scholz.