Für Olaf Scholz wars der voraussichtlich letzte Auftritt als Kanzler vor dem Bundestag. Foto: keystone-sda.ch

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

So hatte sich Olaf Scholz (66) seinen Abschlussauftritt als Kanzler im Bundestag sicher nicht vorgestellt: keine Dankesworte, keine Lobeshymnen, nur Spott und Hohn und frontale Angriffe.

Die letzte Sitzung des deutschen Parlaments vor den Wahlen am 23. Februar war eine radikale Abrechnung mit Scholz und seiner geplatzten Ampel-Regierung. Mehr als drei Stunden dauerte die «Debatte zur Situation in Deutschland». Es war eine Operation am offenen Herzen der deutschen Demokratie, ein Schlagabtausch mit haufenweise Seitenhieben, wenigen Visionen und einer brutalen Erkenntnis. Diese fünf Momente bleiben in Erinnerung: