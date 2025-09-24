Brigitte Macron kämpft vor Gericht gegen Gerüchte um ihr Geschlecht. Das französische Präsidentenpaar will beweisen, dass die First Lady eine Frau ist. Nun fordert die rechte US-Influencerin Candace Owens eine medizinische Untersuchung.

Brigitte Macron kämpft gegen Gerüchte um ihr Geschlecht vor Gericht

Candace Owens fordert medizinische Untersuchung von Brigitte Macron

Janine Enderli Redaktorin News

Die französische First Lady Brigitte Macron (72) kämpft seit Jahren mit Gerüchten um ihr Geschlecht. Vor Wochenfrist kündigte das Präsidentenpaar an, einem Gericht Fotos vorzulegen, die beweisen, dass die Gattin von Emmanuel Macron (47) eine Frau ist. Die Unterlagen sollen im Rahmen einer Verleumdungsklage gegen die rechte US-Influencerin Candace Owens (36) eingereicht werden. Owens hatte wiederholt behauptet, Brigitte Macron sei als Mann geboren worden.

Der Kampf zwischen den beiden Seiten spitzt sich zu. Owens drohte jüngst, sie werde eine medizinische Untersuchung fordern, um die Klage des Ehepaars Macrons abzuwehren.

Die 36-Jährige erklärte am Montag: «Wir werden verlangen, dass Brigitte sich einer Untersuchung durch einen unabhängigen Arzt unterzieht. Wir werden ihre medizinischen Unterlagen einsehen.»

Owens setzt «gesamte berufliche Reputation» aufs Spiel

Im März letzten Jahres sagte die Amerikanerin, dass sie «ihre gesamte berufliche Reputation darauf setzen würde», dass Brigitte Macron als Mann geboren wurde. Und es wurde immer absurder: Owens behauptete auch, Brigitte sei in Wahrheit ihr Bruder Jean-Michel Trogneux.

Die Anwälte der Macrons bereiten nach eigenen Angaben «fotografische und wissenschaftliche» Beweise vor, um Owens' Behauptungen zu widerlegen. Tom Clare, der Anwalt des Ehepaars, bestätigte, dass Fotos von der schwangeren Brigitte existieren und diese dem Gericht vorgelegt werden.

Die Klage befindet sich noch in einem frühen Stadium und die streitenden Parteien sind bisher nicht vor Gericht erschienen.