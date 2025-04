1/4 Kinder mit Übergewicht haben in ihrem späteren Leben oftmals mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Darum gehts Neue kanadische Studie liefert alarmierende Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Übergewicht bei Kindern und der Chance, eine Krebsdiagnose zu überleben

Über 11'000 Kinder nahmen an der kanadischen Studie teil

Auf zwei Krebsarten hat Übergewicht besonderen Einfluss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind besorgniserregende Erkenntnisse: Übergewichtige Kinder haben deutlich geringere Chancen, eine Krebserkrankung zu überleben, als Gleichaltrige mit Normalgewicht. Dies zeigt eine neue Studie. Zuerst hat die Website Deutsches Gesundheitsportal über die Untersuchung berichtet.

Übergewicht im Kindesalter nimmt in Industrieländern stetig zu. In der Schweiz ist jedes sechste Schulkind übergewichtig. Adipositas (Fettleibigkeit) wird zudem mit erheblichen negativen Gesundheitsfolgen in Zusammenhang gebracht. Die Universität Montreal zeigt nun in einer neuen Untersuchung, dass kindliches Übergewicht sich auch auf die Prognosen von schweren Krankheiten auswirken kann.

Die Forscher haben die Daten von über 11'000 Kindern aus ganz Kanada ausgewertet. Sie stammten aus verschiedensten Altersgruppen (2 bis 18 Jahren), Bevölkerungsschichten und Ethnizitäten. Alle erhielten zwischen 2001 und 2020 eine Krebsdiagnose. 10,5 Prozent dieser Kinder waren zum Zeitpunkt der Diagnose bereits adipös, also schwer übergewichtig. Die Wissenschaftler werteten die in einem Zeitraum von fünf Jahren gesammelten Daten anschliessend aus. Sie untersuchten, welche Gruppen vollständige Heilung erfahren haben, wer einen Rückfall erfahren musste und welche Kinder an der Krebserkrankung verstorben sind.

29 Prozent geringere Überlebenswahrscheinlichkeit

Das Ergebnis zeigt: Die Kinder mit Übergewicht hatten ein um 16 Prozent höheres Risiko für ein Wiederauftreten des Krebses und eine um 29 Prozent geringere Überlebenswahrscheinlichkeit.

Besonders alarmierend ist laut den Autoren, dass Adipositas unabhängig von anderen Faktoren mit einem schlechteren Krankheitsverlauf verbunden war.

Am stärksten betroffen waren Kinder mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL) und Tumoren des zentralen Nervensystems. Bei diesen Krebsarten scheint schweres Übergewicht erhebliche Auswirkungen zu haben. Bei ALL-Patieten erhöhte Adipositas das Rückfallrisiko um 55 Prozent und senkte die Überlebenschancen sogar um 75 Prozent.

«Epidemie eindämmen»

«Unsere Studie unterstreicht die negativen Auswirkungen von Fettleibigkeit bei allen Krebsarten im Kindesalter», sagt Co-Autor Thai Hoa Tran vom Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine in Montreal. Es sei dringend, die «Adipositas-Epidemie im Kindesalter» einzudämmen, «da sie zu erheblichen gesundheitlichen Folgen führen kann».

Der Einfluss von Übergewicht auf die Krebstherapie wurde bereits von vielen Studien thematisiert. Die Behandlung von Krebs kann bei starkem Übergewicht komplizierter werden. So kommt es bei chirurgischen Massnahmen häufiger zu Schwierigkeiten, und die Dosierung von Medikamenten kann schwieriger werden.