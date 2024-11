Nach 17 Jahren ist zwischen Annalena Baerbock und ihrem Ehemann Daniel Holefleisch fertig. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch trennen sich nach 17-jähriger Ehe

Beide wohnen weiterhin zusammen und kümmern sich um ihre Töchter

Das Paar hat zwei Töchter im Alter von 9 und 13 Jahren

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die «Bild» am Freitag berichtete, hat sich die deutsche Politikerin und Ministerin Annalena Baerbock (43) von ihrem Ehemann getrennt. Die 17-jährige Ehe mit Daniel Holefleisch (51) habe von beiden Seiten her nicht mehr gestimmt. «Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind.» Neue Partner hätten die beiden nicht.

Das ehemalige Ehepaar hat zwei Töchter (9 und 13). Diese stehen für beide an erster Stelle. «Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können. Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam.»

Kennengelernt hatten sich die beiden durch ihre gemeinsame Arbeit bei der Grünen Partei. Während Baerbock ihre politische Karriere weitertrieb, zog sich Holefleisch aus der Partei zurück und arbeitet mittlerweile als Kommunikationsberater.