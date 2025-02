Ein Zyklon der höchsten Stufe 5 bedroht die australische Westküste. Behörden warnen vor Lebensgefahr und schweren Schäden durch Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h und extremen Regenfällen. Der Zyklon dürfte am Freitag auf Land treffen.

Mehr als 500 Millimeter Niederschlag möglich in betroffenen Gebieten

Vor der Küste Australiens formiert sich gerade ein Zyklon der höchsten Stufe 5. Laut den Behörden besteht Lebensgefahr und der Infrastruktur an den Küstenorten drohen schwere Schäden. Der Zyklon wird voraussichtlich am Freitagnachmittag Ortszeit (Freitagmorgen Schweizer Zeit) auf die australische Westküste treffen.

Es werden Windspitzen bis 300 Kilometer pro Stunde erwartet, die der Schweizer Wetterdienst «Meteo News» auf X schreibt.

«Mehr als 500 Millimeter Niederschlag»

Laut dem australischen «Bureau of Meteorology (BOM)» muss sich besonders die Küstenregion Pilbara auf die heftigen Winde, schwere Regenfälle und Überschwemmungen gefasst machen. «In Gebieten der Pilbara, die besonders nahe an der Zugbahn des Systems liegen, könnten im Verlauf dieses Ereignisses mehr als 500 Millimeter Niederschlag fallen», sagte James Ashley, Chef der Behörde, in einer Pressekonferenz. «Diese sehr starken Regenfälle werden wahrscheinlich zu erheblichen Überschwemmungen führen», heisst es weiter.

Ein solcher Zyklon werde in der Region nur etwa «einmal alle fünf Jahre» registriert.