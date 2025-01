1/5 Laut den bisherigen Prognosen wird es für Grossbritannien, Schottland und Irland heftig werden. Foto: ECMWF Modell

Auf einen Blick Bomben-Zyklon über Nordatlantik

Orkantief mit Spitzengeschwindigkeiten über 200 km/h erwartet

Sturm bringt milde Luft in die Schweiz, angenehmes Wochenende vorhergesagt

Windspitzen von 150 bis 180 km/h an der Westküste und im Norden Irlands Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Über dem Nordatlantik braut sich aktuell etwas Grosses zusammen: ein Bomben-Zyklon. Und der hat es in sich. Meteorologen schätzen, dass das Orkantief mit Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h im Raum Schottland, Irland und Grossbritannien wüten wird.

«Von einem Bomben-Zyklon sprechen wir, wenn es zu einem extrem schnellen Luftdruckabfall in einem Tiefdruckgebiet kommt. Das heisst um mehr als 24 Hektopascal innerhalb von 24 Stunden. Und das ist aktuell der Fall», sagt Michael Eichmann von Meteo News zu Blick.

Danach zieht das Tief weiter Richtung Skandinavien

Die über 200 km/h wird der Orkanriese über dem offenen Meer erreichen. «An Land wird das Orkantief verbreitet mit 120 km/h bis 150 km/h wüten. An der Westküste und im Norden Irlands sind Windspitzen von 150 bis 180 km/h zu erwarten», so Eichmann weiter.

Laut Prognosen wird der Bomben-Zyklon am Donnerstagabend und am Freitag über Grossbritannien, Irland und Schottland wüten. Danach zieht das Tief weiter Richtung Skandinavien.

Bis zu 11 Grad am Samstag möglich

Allerdings nicht mehr mit dieser Wucht. «Belgien, Niederlande und Teile von Norddeutschland bekommen das Orkantief etwas zu spüren. Aber nur am Rande», erklärt der Experte. Und die Schweiz? Wir profitieren sogar von dem Sturm. Eichmann zu Blick: «Das Orkantief zieht an uns vorbei. Die starken Winde bringen uns dagegen milde Luft. Es wird angenehm am Wochenende. Wenn man also am Freitag oder Samstag in den Himmel schaut, wird man nichts davon erahnen können, was sich im Norden so abspielt.»

Dementsprechend mild sind auch die Prognosen für den Samstag. Bis zu 11 Grad sind möglich. Und dazu Sonne satt. Wer kann, sollte das Wetter nutzen und in die Berge fahren, um Ski zu fahren oder einfach so die Wintersonne zu geniessen.