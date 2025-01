Windschutzscheibe zertrümmert Darum sollte man Schnee und Eis vom Auto entfernen

Anfang Januar ist ein Lastwagen in der Nähe vom Cedar Point in Kansas unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkommt. Da löst sich ein Eisblock vom Dach und kracht mit voller Wucht in die Windschutzscheibe des Lastwagens.

