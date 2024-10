Hier wird der Schweizer abgeführt. Foto: Screenshot Stirile Pro TV 1/4

Kurz zusammengefasst Schweizer Teenager sucht Dracula in Rumänien

Verfolgungsjagd nach Autodiebstahl in Făgăraș

Gefährliche Überholmanöver und mehrere gerammte Autos

Zeuge: «Mit 160 bis 180 km/h vorbeigefahren»

Drei Personen bei der Flucht verletzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein junger Schweizer (19) hat es sich zum Ziel gemacht, nach Rumänien zu reisen, um Graf Dracula höchstpersönlich in Transsilvanien zu finden. Bei diesem Vorhaben ging jedoch einiges schief, wie der rumänische Fernsehsender Stirile Pro TV berichtet.

Am Samstag soll der Schweizer in der Stadt Făgăraș ein geparktes Auto geklaut haben. Der Besitzer meldete den Diebstahl sofort der Polizei. Der junge Mann ergriff die Flucht, was in einer spektakulären Verfolgungsjagd endete.

«Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt»

Während seiner Flucht vor der Polizei drückte der junge Mann, der wahrscheinlich unter Drogen stand, massiv aufs Gaspedal. Ein Zeuge erzählt gegenüber dem Sender, dass der Schweizer «mit 160 bis 180 km/h an uns vorbeiraste». Dabei liess er sich zu gefährlichen Überholmanövern hinreissen und rammte mehrere Autos. «Er fuhr zwischen den Autos hin und her, als er uns auf der rechten Seite traf. Meine Beine haben völlig gezittert», berichtet ein Betroffener. «Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.» Drei Personen wurden durch die Amokfahrt des Mannes verletzt, heisst es von den Behörden. Nach den Unfällen versuchte der Schweizer noch, zu Fuss zu fliehen, konnte aber von einer Patrouille angehalten werden.

Ein Drogentest zeigte, dass der Jugendliche unter dem Einfluss illegaler Substanzen stand. Die Drogen liessen ihn offenbar glauben, dass die Romanfigur Dracula mit ihm verwandt sei, berichtet der Sender. «Ich wollte in den Wald von Hoia-Baciu gehen, um meinen Ururgrossvater, Graf Dracula, zu besuchen», sagte er bei seiner Festnahme vor laufender Kamera. «Ich hoffe, er kann mich in einen Vampir verwandeln. Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, und jetzt bin ich hier.»

Der 19-Jährige wurde für weitere Abklärungen in ein Spital gebracht. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls und mehrerer Verkehrsverstösse ermittelt.