Schweizer Tourist (32) landet in Neapel im Spital

In der Nacht auf Samstag wurde ein 32-jähriger Schweizer in Neapel überfallen und verletzt. Er musste mit einem gebrochenen Knie ins Spital gebracht werden.

Ein Schweizer Tourist (32) wurde bei einem Raub in Neapel verletzt. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dem Touristen sei in der Nacht auf Samstag offenbar von einem Täter, der mit einem Motorroller unterwegs gewesen sei, das Smartphone entrissen worden. Dabei sei er zu Fall gekommen und habe sich am Knie verletzt. Der Verletzte sei ins Spital gebracht worden. Zum Täter wurden keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.