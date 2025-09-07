Annalena Baerbock, ehemalige deutsche Aussenministerin, tritt bald ihr Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung an. Ihr Instagram-Video im «Sex and the City»-Stil sorgt in der Zwischenzeit für Aufsehen und Kritik.

1/7 So «cool» ruft Baerbock im Video ein Taxi zu sich. Foto: Screenshot Instagram / @abaerbock

Darum gehts Baerbock wird Präsidentin der UN-Vollversammlung. Ihr Instagram-Video sorgt für Aufsehen und Kritik

Glamouröser Clip steht im Kontrast zur wenig einflussreichen Rolle

Baerbock übernimmt das Amt in der nächsten Woche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Kommenden Dienstag wird Annalena Baerbock (44) ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Volllversammlung der Vereinten Nationen antreten. Dass die ehemalige deutsche Aussenministerin mittlerweile in New York City eingetroffen ist, wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten.

Auf Instagram postete sie ein Video dazu mit dem Titel «ARE YOU READY?». Zu sehen ist, wie die 44-Jährige lässig ein Taxi zu sich ruft – mit erhobenem Arm, so dass ihr Shirt hochrutscht und ihr Bauch zu sehen ist. Die Szene erinnert sehr stark an die Serie «Sex and the City», wo Hauptfigur Carrie Bradshaw auf die gleiche Weise Taxis in New York auf sich aufmerksam macht.

«Maximal unangenehm»

Auf der Rückbank des Taxis schreibt sie dann etwas in ein Notizbuch mit der Aufschrift «Better Together». Dann lässt sie das Notizbuch auf den leeren Sitz neben sich fallen, wo bereits eine Zeitung mit dem Namen «The Union Times» liegt.

Als Nächstes öffnet die deutsche Politikerin das Fenster des Taxis und lässt ihr Haar im Wind wehen. Aus dem Fenster sieht man die Flaggen der Vereinten Nationen vorbeiziehen. Dann steigt sie mit ihren Stilettos und hochgekrempelten Jeans aus dem Taxi, lacht in die Kamera und schliesst die Tür. Der ganze Clip ist mit dem Song «Empire State of Mind» von Alicia Keys und Jay-Z unterlegt.

Das Kurzvideo wirkt dabei vielmehr wie ein Post einer Influencerin, die zum ersten Mal in New York City ist, als derjenige einer Politikerin. Das zeigt sich auch in den Kommentaren: «Wer zahlt eigentlich diese Filmchen einer Verzweifelten?» oder «Maximal unangenehm» gehören zu den Top-Kommentaren.

Amt ist wenig glamourös

Viele fragen Baerbock unter dem Video auch zynisch nach Helga Schmid (64). Die deutsche Top-Diplomatin galt eigentlich als für das Amt gesetzt, wurde dann aber von Baerbock ausgebootet. Nebst den negativen Stimmen finden sich aber auch Glückwünsche in den Kommentaren. Bereits 2,1 Millionen Menschen haben das Video aufgerufen.

Das Amt der Präsidentin der UN-Volllversammlung dürfte weniger glamourös sein, als von Baerbock inszeniert. Ein Jahr lang wird sie die Treffen der Uno-Botschafter der 193 Mitgliedstaaten vorbereiten und dann leiten. Viel Macht kann Baerbock in dieser Rolle nicht ausüben.