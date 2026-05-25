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Laos: Taucher versuchen, die Goldgräber zu retten
Wettlauf gegen die Zeit
Video zeigt die Retter im Einsatz
Seit fünf Tagen sind sieben Menschen in einer überfluteten Höhle gefangen. Jetzt rücken Spezial-Taucher an, um die Goldgräber zu retten.
Publiziert: 21:42 Uhr
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