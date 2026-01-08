Darum gehts
- Dänemark warnt vor militärischem Angriff durch USA auf Grönland
- Soldaten dürfen ohne Befehl auf Invasoren schiessen, laut Einsatzregeln
- Regel stammt aus Kaltem Krieg und bleibt weiterhin gültig
Janine EnderliRedaktorin News
«Wir werden zuerst schiessen und dann fragen»: Im Rahmen der Spannungen zwischen Dänemark und den USA hat die Regierung ein deutliches Reagieren angekündigt, sollte Trump versuchen, die Insel militärisch anzugreifen.
Das Ministerium erklärte gegenüber der dänischen Zeitung «Berlingske», dass Soldaten gemäss den Einsatzregeln des Militärs verpflichtet seien, jeder ausländischen Invasion entgegenzutreten, ohne auf Befehle zu warten.
Es erklärte, dass eine Regel aus der Zeit des Kalten Krieges, wonach Truppen im Falle eines Angriffs «sofort schiessen» müssen, weiterhin in Kraft sei. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten derweil darüber, wie sie auf Donald Trumps wiederholte Drohungen, die Insel zu besetzen, reagieren sollen.