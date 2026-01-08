Dänemark warnt vor einer militärischen Eskalation: Soldaten sind bei einem Angriff auf Grönland verpflichtet, sofort zu handeln. Hintergrund sind Drohungen von Ex-US-Präsident Donald Trump, die Insel zu besetzen.

Darum gehts Dänemark warnt vor militärischem Angriff durch USA auf Grönland

Soldaten dürfen ohne Befehl auf Invasoren schiessen, laut Einsatzregeln

Janine Enderli Redaktorin News

«Wir werden zuerst schiessen und dann fragen»: Im Rahmen der Spannungen zwischen Dänemark und den USA hat die Regierung ein deutliches Reagieren angekündigt, sollte Trump versuchen, die Insel militärisch anzugreifen.

Das Ministerium erklärte gegenüber der dänischen Zeitung «Berlingske», dass Soldaten gemäss den Einsatzregeln des Militärs verpflichtet seien, jeder ausländischen Invasion entgegenzutreten, ohne auf Befehle zu warten.

Es erklärte, dass eine Regel aus der Zeit des Kalten Krieges, wonach Truppen im Falle eines Angriffs «sofort schiessen» müssen, weiterhin in Kraft sei. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten derweil darüber, wie sie auf Donald Trumps wiederholte Drohungen, die Insel zu besetzen, reagieren sollen.