Ein 66-jähriger Schweizer wurde am Flughafen in Manila festgenommen. Er steht im Verdacht, an Sexualstraftaten gegen Kinder beteiligt zu sein. Die Festnahme ist Teil der philippinischen Kampagne gegen Kindesmissbrauch und ausländische Sexualstraftäter.

Der Schweizer Heinz A. sitzt auf den Philippinen im Gefängnis. Foto: Bureau of Immigration

Heinz A. wurde 2017 und 2021 in der Schweiz verurteilt

Janine Enderli Redaktorin News

Die philippinischen Behörden haben am Flughafen Ninoy Aquino in der Hauptstadt Manila einen Schweizer (66) festgenommen. Der Vorwurf: Er soll in der Vergangenheit mehrmals an Sexualstraftaten gegen Kinder beteiligt gewesen sein.

Laut einer Medienmitteilung der Einwanderungsbehörde wurde Heinz A.* Ende September daran gehindert, nach Bangkok auszureisen. Zuvor soll er sich drei Wochen auf den Philippinen aufgehalten haben.

Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch

Welche mutmasslichen Taten genau zur Festnahme führten, ist unklar. Im entsprechenden Bericht heisst es, dass die Behörden des Kantons Aargau 2024 ein Verfahren gegen A. eröffneten – wegen «Straftaten im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch». Während diese Verfahren noch hängig waren, soll sich A. ins Ausland abgesetzt haben.

2017 und 2021 soll A. wegen ähnlicher Straftaten verurteilt worden sein. In welchem Kanton, ist unklar.

Die Behörden erklärten, die Festnahme sei Teil des Projekts «Shieldkids», einer Kampagne gegen Kindesmissbrauch und ausländische Sexualstraftäter, «deren Anwesenheit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und insbesondere für das Wohl der Kinder» darstelle.

* Name bekannt