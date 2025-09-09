Russland und Belarus organisieren eine gemeinsame Militärübung mit tausenden Soldaten. In Europa ist das Sapad-Manöver berüchtigt, weil es als wichtige taktische Neuausrichtung gilt. Nun reagiert Polen und schliesst am Donnerstag seine Grenze zu Belarus.

Polnische Soldaten an der Grenze zu Belarus. Foto: keystone-sda.ch

Die Nachricht verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer: Polen wird am Donnerstag seine Grenze zum Nachbarland Belarus schliessen. Premierminister Donald Tusk erklärte, dass der Grund für die Massnahme die «sehr aggressiven Sapad-Militärübungen» von Russland und Belarus stattfinden.

Des Weiteren sei die Schliessung auch eine Reaktion auf die zunehmenden Provokationen seitens Russlands und Belarus, erklärte der Pole.

Das Militärmanöver gilt als eine der wichtigsten Übungen für die russische Armee und findet regelmässig alle vier Jahre statt.

