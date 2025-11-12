Ukrainischer Justizminister des Amtes enthoben

Nach nur vier Monaten entlassen: Justizminister Haluschtschenko.
Der Druck wurde zu gross: Nach einer ausserordentlichen Regierungssitzung am Mittwochvormittag kommt es zu einer personellen Änderung im ukrainischen Justizministerium. Die Regierung beschloss, Justizminister Herman Haluschtschenko des Amtes zu entheben. Dies teilte die amtierende Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf Telegram mit.
Haluschtschenko geriet bereits in den vergangenen Tagen in das Visier der Ermittler. Es geht um Korruptionsvorwürfe.
Hintergrund ist ein Skandal beim staatlichen Atomkonzern Energoatom. Es geht um Bestechungsgelder, die offenbar im Kontext von Schutzeinrichtungen gegen russische Angriffe geflossen sein sollen.
