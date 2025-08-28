Wegen Dubai-Hype? Frau klaut Pistazien im Wert von 220 Franken

Videoaufnahmen zeigen, wie eine Diebin im englischen Leeds gezielt das Pistazien-Regal plündert. Warenwert: 220 Franken. Die Aufnahmen auf Instagram zeigen den Diebstahl klar.

Publiziert: 10:08 Uhr