Wegen Dubai-Hype?
Frau klaut Pistazien im Wert von 220 Franken

Videoaufnahmen zeigen, wie eine Diebin im englischen Leeds gezielt das Pistazien-Regal plündert. Warenwert: 220 Franken. Die Aufnahmen auf Instagram zeigen den Diebstahl klar.
Publiziert: 10:08 Uhr
