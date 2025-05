Wegen Cannabis Hier wird die Britin von der Polizei abgeführt

Eine 18-jährige Britin, die in Thailand als vermisst galt, wurde überraschend in Georgien festgenommen. Am Flughafen Tiflis fand die Polizei bei ihr 14 Kilo Cannabis und Haschisch. Ihr drohen jetzt bis zu 20 Jahren Haft.

