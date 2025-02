Laut Medienberichten will Donald Trump (r.) Wolodimir Selenski schon bis Ostern zu einem Waffenstillstand mit Russland bewegen. Foto: keystone-sda.ch

Daniel Jung Redaktor News

Erste Details zum Ukraine-Friedensplan von Donald Trump (78) haben die britische «Daily Mail», das ukrainische Nachrichtenportal Strana und die US-Agentur Bloomberg am Donnerstag veröffentlicht. Laut diesen Berichten will der US-Präsident den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) schon bis Ostern (20. April) zu einem Waffenstillstand mit Russland bewegen. Allerdings: Eine Bestätigung aus Kiew für solche Pläne fehlt bislang.

Die genauen Bedingungen von Trumps Plan stünden noch nicht fest, erklärt unterdessen der deutsche Militärexperte Ralph D. Thiele (71). Trumps Sondergesandter für die Ukraine, der frühere General Keith Kellogg (80), werde in Europa erst noch wichtige Gespräche führen und Bedingungen ausloten.

In diesem Zusammenhang würden jetzt verschiedene Ideen zum möglichen Frieden in Umlauf gebracht, so Thiele. «Kellogg muss sich aber erst ein Lagebild formen, bevor er mit konkreten Vorschlägen kommt.» Trotzdem, so ist Thiele überzeugt, zeichnen sich bereits klare Rahmenbedingungen ab.