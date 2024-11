1/4 Victor Castaneda ging beim Versuch, seine Schwester vor dem Ertrinken zu retten, unter. Jetzt wurde sein Kopf an Floridas Küste angespült. Foto: Facebook

Auf einen Blick Menschlicher Kopf an Floridas Küste angespült, gehörte zu vermisstem Schwimmer

Victor Castaneda (†19) starb als Held beim Versuch, seine Schwester zu retten

Mögliche Ursachen für Enthauptung werden untersucht: Meerestier oder Bootsunfall? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Dienstagmorgen wurde an der Küste im Süden des US-Bundesstaates Florida ein menschlicher Kopf angespült. Nun ist klar: Der Körperteil gehörte Victor Castaneda (†19).

Castaneda wurde zuletzt vor einer Woche in der Nähe des Bootsanlegers am South Pointe Drive in Miami gesehen und noch am selben Tag als vermisst gemeldet. Eine dreistündige Suche verlief erfolglos, wie die Polizei laut «NBC News» mitteilte.

Er war nach Angaben seiner Familie beim Versuch, seine kleine Schwester vor dem Ertrinken zu retten, untergegangen. Die beiden waren in eine Brandungsströmung geraten. «Sie gerieten in Not und schrien um Hilfe», erzählte die ältere Schwester des Teenagers, Jessica Castanedas «NBC News».

«Mein Bruder starb als Held»

Zwei Männer seien sofort ins Wasser gesprungen und hätten ihre kleine Schwester gerettet, so Jessica Castaneda. Von ihrem Bruder fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. «Mein Bruder starb als Held», ist sie überzeugt.

«Mein Bruder war der netteste und fleissigste Mensch, den ich kenne», ergänzte Castaneda. «Er war ein grossartiger Schüler. Er hatte so viele Träume. Er wollte zur Marine gehen.»

Strandarbeiter macht gruselige Entdeckung

Am Freitag habe der Gerichtsmediziner von Miami-Dade County bestätigt, dass die am Dienstag in der Nähe von Key Biscayne gefundenen Überreste Victor Castaneda gehörten, so die Behörden. Die Ermittlungen zum Tod des 19-Jährigen dauern an.

Angaben zur Todesursache machte die Polizei nicht. Ein Strandarbeiter hatte den Kopf, der bei Key Biscayne in der Nähe einer kleinen Insel trieb, am Dienstagmorgen entdeckt.

«Es gibt ein paar Theorien»

Die Ermittler untersuchen nun die mögliche Ursache für die Enthauptung des jungen Mannes. Demnach könnte ein Meerestier oder ein Bootsunfall zur Enthauptung geführt haben.

«Wir konnten nicht genau feststellen, wie der Kopf vom Körper getrennt wurde, aber es gibt ein paar Theorien dazu», zitierte NBC News einen Kriminalbeamten. Es seien bisher keine weiteren menschlichen Überreste gefunden worden.

Seine Familie hat akzeptiert, dass Victor ertrunken ist. Jetzt wollen sie nur noch, dass sein Leichnam geborgen wird.