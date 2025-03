Schweizer Männer in Thailand geraten immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Ein neuer Vorfall, bei dem ein Schweizer einen Einheimischen trat, wirft Fragen auf. Josef Schnyder, Vizepräsident der Swiss Society Bangkok, gibt Einblicke in die Situation.

Josef Schnyder, Vizepräsident Swiss Society Bangkok, vertritt die Interessen der Auslandschweizer in Thailand. Foto: zVg

In Thailand, einer Lieblingsdestination von Schweizern, gerät unser Image in Schieflage. Erst kürzlich liess sich ein Schweizer beim mutmasslichen Koks-Konsum filmen und löste damit eine landesweite Debatte über das schlechte Benehmen von Touristen aus. Nur kurz darauf prügelt ein anderer Schweizer einen Einheimischen nach einem Verkehrsunfall zu Boden. Und löste so schon den nächsten Skandal aus.

Nur: Warum drehen Schweizer Touristen und Auswanderer in Thailand durch? Blick hat bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: Josef Schnyder (64) lebt seit 2019 selbst in Thailand und ist Vizepräsident der Swiss Society Bangkok und vertritt als Delegierter die Interessen der Auslandschweizer in Thailand. Er fordert seine Landsleute auf, sich im Ausland zu benehmen: «Dies erwarten auch die Schweizer in der Schweiz von den Ausländern, die in der Schweiz leben.» Der 64-Jährige hat einige Erklärungen, was zu der unschönen Häufung an kriminellen Schweizern führen könnte.