Schon wieder hat ein Eidgenosse einen nationalen Skandal ausgelöst Das Sündenregister der Schweizer in Thailand

In Thailand hat die Polizei einen Schweizer festgenommen, der in der Öffentlichkeit gekokst hat. Thailänder fordern nun, dass Ausländer generell härter bestraft werden. Blick zeigt das Sündenregister der Schweizer in Thailand auf.

Publiziert: vor 9 Minuten | Aktualisiert: vor 4 Minuten