Nach Angriff auf Ärztin in Thailand

Marian Nadler Redaktor News

Manfred K.* (45) wurde beschuldigt, Ende Februar in Thailand eine Einheimische getreten zu haben. Der Angriff erfolgte an einem öffentlichen Strand, kurz hinter der Grenze des Grundstücks des Schweizers. K. hatte die Attacke selbst gefilmt. Nun wurde er jedoch vom zuständigen Gericht in Phuket überraschend freigesprochen. Das berichtet «Khao Sod».

Im Zweifelsfall, so argumentierte das Gericht, solle er als unschuldig befunden werden. Die Anklage wegen Körperverletzung wird somit fallen gelassen.

Angriff auf Treppe in Thailand

Der Fall hatte im Frühjahr zu Protesten vor der Villa des Schweizers geführt. K. wurde für viele zu einem Symbol für reiche Ausländer, die glauben, sich in Thailand alles erlauben zu können.

K. hatte die Anschuldigungen laut «Phuket News» zurückgewiesen und behauptet, er sei gestolpert, als er sich der Medizinerin näherte. Er war zudem davon ausgegangen, dass die Treppe, von der er die Medizinerin vertrieb, auf seinem Grundstück war. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall war. Die Treppe steht auf öffentlichem Grund.

* Name geändert