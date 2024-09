Am Sonntag wird in den deutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen gewählt. Bis 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben.

Wahlplakate in Kamenz in Sachsen

AFP Agence France Presse

In Thüringen und Sachsen haben die Landtagswahlen begonnen. Um 8 Uhr öffneten am Sonntag die Wahllokale. In Thüringen sind rund 1,66 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen, im Nachbarland Sachsen können rund 3,3 Millionen Menschen wählen. In den Umfragen lag die AfD in Thüringen deutlich vor der CDU, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linkspartei.

Für die derzeit in Thüringen regierende rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) gibt es keine Mehrheit. CDU-Landeschef Mario Voigt (47) schliesst ein Bündnis mit dem BSW und der SPD nicht aus. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

Parlamentsaus für Grüne in Thüringen?

In Sachsen lieferten sich die CDU von Regierungschef Michael Kretschmer (49) und die AfD in den Umfragen ein enges Rennen. Offen ist, ob die bisherige Koalition aus CDU, SPD und Grünen weiterhin eine Mehrheit hat. Auch Kretschmer schliesst ein Bündnis mit dem BSW nicht aus. Der Linken droht in Sachsen das Parlamentsaus. Das gleiche Schicksal könnten in Thüringen Grüne und FDP erleiden.

Erste Prognosen werden mit der Schliessung der Wahllokale um 18 Uhr erwartet. Die Wahlen in den beiden ostdeutschen Bundesländern gelten auch als Stimmungstest für die Ampelkoalition in Berlin.