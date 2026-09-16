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Während Live-Berichterstattung
Nachrichtenhubschrauber stürzt in Los Angeles ab

Während einer Live-Berichterstattung vom US‑Sender NBC Los Angeles kam es zu einem Hubschrauberunglück.
Publiziert: vor 33 Minuten
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