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Nachrichtenhubschrauber stürzt in Los Angeles ab
Während Live-Berichterstattung
Nachrichtenhubschrauber stürzt in Los Angeles ab
Während einer Live-Berichterstattung vom US‑Sender NBC Los Angeles kam es zu einem Hubschrauberunglück.
Publiziert: vor 33 Minuten
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