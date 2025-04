Mann in Berlin erstochen – Polizei schiesst auf Angreifer

In Berlin kam es am Samstag zu einem Messerangriff. Foto: IMAGO/A. Friedrichs

Darum gehts Tödliche Messerattacke in Berliner U-Bahnhof, Polizei schiesst auf Angreifer

Angreifer flüchtete und bedrohte Einsatzkräfte mit erhobenem Messer

Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Angreifer hat einen Mann bei einer Auseinandersetzung in einem Berliner U-Bahnhof niedergestochen und tödlich verletzt. Die Polizei habe danach auf den Angreifer schiessen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei zur Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.

Der Polizei zufolge waren die Männer am Samstagnachmittag im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz im Berliner Westen aneinandergeraten. Dann soll einer den anderen mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass er starb.

Mann bedrohte Polizisten

Der Polizeisprecher sagte, der Angreifer sei danach auf die Schlossstrasse geflüchtet, die vom Sophie-Charlotte-Platz zum Schloss Charlottenburg führt. Dort soll er Einsatzkräfte mit erhobenem Messer bedroht haben.

Die Polizei habe daraufhin Gebrauch von der Schusswaffe machen müssen und den Mann getroffen. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Hintergründe waren noch völlig unklar.

In einem auf der Plattform X von der Polizei verbreiteten Video sagte ein Polizeisprecher, die Beamten hätten mehrere Schüsse auf den Mann abgegeben. Dieser sei schwer verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt. In Kürze werde eine Mordkommission die Ermittlungen übernehmen.



Der U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz liegt normalerweise an der U-Bahnlinie 2, die vom Westen Berlins unter anderem über Potsdamer Platz und Alexanderplatz bis nach Pankow im Osten Berlins führt. Baustellenbedingt fährt am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz derzeit die U12. Der U-Bahnverkehr wurde nach der Gewalttat vom Samstag zunächst unterbrochen.